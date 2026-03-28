Михалков разнес советские хиты Рязанова: «Для меня это не кинематограф»

А ведь актер сам снимался у режиссера.

Высказывания Никиты Михалкова о кино всегда воспринимается с особым вниманием — он не только одаренный актер, но и состоявшийся режиссер с огромным опытом. Как оказалось, к одному из своих коллег времен СССР мастер относится неоднозначно.

Михалков нелестно отозвался о картинах Эльдара Рязанова, хотя сам дважды появлялся в фильмах режиссера в качестве актера.

Мнение Михалкова

По словам режиссера, Рязанов поступал весьма дальновидно, привлекая в свои картины первоклассных актеров и предоставляя им творческую свободу. Однако, считает Михалков, подлинной кинематографической магии в его работах так и не возникло.

«Я не стану говорить, что творчество Рязанова — это настоящее кино. В нем должны быть движение, музыка, энергия, а не просто сюжет и фразы. Для меня это не кинематограф», — категорично высказался Михалков в разговоре с Надеждой Стрелец.

Примечательно, что актер дважды появлялся в лентах мастера: сначала в картине «Вокзал для двоих», а потом и в фильме «Жестокий романс».

Мнение Гайдая

Стоит заметить, что и другие постановщики тоже неоднозначно воспринимали работы этого мастера. В числе тех, кто не разделял восторгов, был Леонид Гайдай — его творческая активность пришлась примерно на те же годы.

Разногласия между ними возникли на показе «Бриллиантовой руки», когда Рязанов высказал резкое недовольство фильмом, раскритиковал выбор актеров и настойчиво рекомендовал вырезать целые эпизоды.

Впоследствии Гайдай о работах коллеги отзывался только как о «картинах, держащихся на актерах», где все определялось мастерством исполнителей, а режиссерского вклада практически не было.