Михалков рассказал, куда в «Иване Васильевиче» Гайдая делись 10 кг черной икры: «Зубы себе запломбировали»

Уже полвека комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» остается в числе любимых фильмов зрителей. Настоящие поклонники знают каждую сцену наизусть, но особый восторг у публики неизменно вызывает пир в царских палатах. Однако мало кто догадывается, с какими хитростями снимались эти эпизоды.

Оказывается, в кадре во время царского застолья на столах лежала вовсе не черная икра. Ее роль исполнила обычная дробь, которую искусно замаскировали. Об этом недавно рассказал Никита Михалков.

Рассказывая о том, как сегодня выделяются средства на кино, режиссер вспомнил случай из прошлого. По его информации, для царского пира в фильме были выделены огромные средства. Купить пришлось 10 кг черной икры.

Но до экрана редкий деликатес не добрался. Всю икру съела массовка, как только реквизит оказался на площадке.

На следующий день пришлось срочно искать альтернативу. Директор картины купил патроны, извлек из них дробь, смазал маслом и выдал за икру. Массовка снова ринулась пробовать «угощение», но в этот раз по достоинству оценить его не смогла.