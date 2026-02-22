Михалков обрушился с жесткой критикой на военную драму от Гая Ричи с оценкой в 7,9: «И это все на наши деньги»

Никита Михалков в своей резкой манере прошелся по военному фильму Гая Ричи «Переводчик». В очередном кинообзоре мэтр не пожалел эпитетов, назвав картину пустышкой и самой слабой работой в карьере британского режиссера.

По словам Михалкова, в прежние времена такое кино прошло бы незамеченным, но благодаря громкому имени постановщика лента получила широкий резонанс — особенно в России.

Сюжет фильма «Переводчик»

Действие разворачивается в марте 2018 года. Американский отряд под командованием сержанта Джона Кинли проводит спецоперацию в Афганистане. Но что-то идет не по плану — бойцы попадают в засаду, и после жестокой перестрелки в живых остаются только двое: сам Кинли, тяжело раненый, и местный переводчик Ахмед, который сотрудничал с военными.

Именно Ахмед вытаскивает сержанта с поля боя на себе, добираясь до безопасной зоны. Джон приходит в сознание на родине. Терзаемый виной, он принимает решение вернуться в Афганистан, чтобы спасти того, кто спас его, а заодно и семью Ахмеда, на которую теперь объявлена охота.

Мнение Михалкова

Никита Михалков в своей рецензии не пожалел красок для нового фильма Гая Ричи.

«Это так себе картина, средняя, для британского режиссера — и вовсе плохая, сделанная под конкретный заказ и под повестку», — считает Михалков.

Внешне лента пытается казаться пронизанной гуманизмом, но на деле, считает Михалков, предлагает зрителю однобокий взгляд на военные конфликты.

Однако главная претензия мэтра лежит в другой плоскости. Особенно его задело, что спонсировали этот проект на российские деньги — ключевым финансовым партнером Ричи в последнее время выступает «Яндекс».

«Это все на наши деньги», — возмутился режиссер.

Зрительское восприятие «Переводчика» оказалось куда теплее, чем у Никиты Михалкова. На «Кинопоиске», кстати принадлежащем тому самому «Яндексу», пользователи выдали фильму солидные 7,9 балла. Мировые зрители проявили больше сдержанности: на IMDb у ленты 7,5.