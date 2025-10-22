Михалков мечтал о работе в Ростове, но все пришлось поменять: где снимали фильм «Родня»

В 1981 году на экраны вышла трагикомедия «Родня», сохранившая свою актуальность даже спустя десятилетия. Зрители до сих пор находят в персонажах фильма узнаваемые черты — если не собственные, то своих близких или знакомых.

Съёмки картины проходили преимущественно в Днепропетровске, хотя изначально Никита Михалков рассматривал Ростов в качестве основной локации. Отдельные сцены были сняты в Киеве и подмосковном Пущине, но эти детали остаются практически незаметными для зрителя.

Съемки фильма «Родня» в Днепропетровске

Сцена на вокзале, где героиня Нонны Мордюковой не может уехать, снималась на платформе Сурское в пригороде.

Квартиру главной героини Нины разместили в доме на проспекте Кирова. Из её окон открывался впечатляющий вид на стадион «Метеор», который и стал решающим аргументом при выборе этой локации. Правда, съёмки спортивных сцен перенесли в Киев: «Метеор» был близко к режимному объекту, и работать на нем оказалось нельзя.

Знаменитая встреча Марии Васильевны с Ляпиным происходила возле Детского парка, где сохранилась та самая детская железная дорога. А для продолжительной прогулки героев выбрали совсем другую часть города — парк имени Шевченко.

Съемки фильма «Родня» в Подмосковье

Съёмочная группа использовала и подмосковные локации, хотя они остались почти неузнаваемыми для зрителя. Эмоциональная сцена в ресторане, где героиня Мордюковой умоляет зятя вернуться в семью и пускается в зажигательный танец, была снята в Пущине.

Актриса настолько самоотверженно отдалась роли в этом эпизоде, что после съёмок ей потребовалась медицинская помощь.

