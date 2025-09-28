Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)

Фанаты томятся в ожидании продолжения, но новые кадры со съёмочной площадки добавили масла в огонь и подогрели интерес к будущему сезону.

Ждёте пятый сезон «Первого отдела»? Тут всё не так просто: радость вперемешку с тревогой. С одной стороны, создатели похвастались свежими кадрами со съёмок — и это значит, что работа действительно идёт. С другой — сразу два обстоятельства грозят отодвинуть премьеру за горизонт 2026 года.

На новых фото — Михаил Шибанов (Сергей Жарков). Фанаты мгновенно узнали резкий взгляд и фирменную ухмылку героя, без которых сериал уже невозможно представить.

Он рядом с Брагиным всегда был не просто напарником, а антиподом: грубоватый, но честный, колючий, но преданный. Снимок словно обещает: в новом сезоне эта пара снова окажется в эпицентре схватки, где шутки вперемежку с кровью и риск — дело привычное.

Но ждать выхода серий придётся дольше, чем планировалось. Иван Колесников параллельно занят в третьем сезоне «Тверской», а режиссёр Михаил Вассербаум работает над масштабной «Новой землёй».

Такой график не даёт гарантии, что «Первый отдел» вернётся к зрителям уже весной 2026-го. Лето — для топовых премьер не лучший вариант, а значит, премьера снова уходит в туман.

Пока зрителям остаётся лишь пересматривать прошлые сезоны и цепляться за такие вот «фото-наживки» от съёмочной группы. Они напоминают: проект жив, герои рядом, и когда-то всё равно вернутся на экраны. Вопрос лишь — когда.

Ранее мы писали: Создатели «Первого отдела» окончательно определились с будущим сериала: и их решение понравится далеко не всем