Между Мариной и Брагиным встает дипломат: чем обернется возвращение бывшего мужа в новых сериях «Склифосовского»

В Москве завершились съемки 13 сезона медицинской драмы «Склифосовский». Проект с участием Максима Аверина, Марии Куликовой, Елены Яковлевой и Андрея Ильина снова готовится показать, как любая личная история рано или поздно сталкивается с профессиональной реальностью.

И одна из главных линий этого сезона – возвращение человека, который когда-то изменил судьбу Марины.

Возвращение Марка и новые сложности

Марк, которого играет Валерий Панков, появляется спустя десять лет после развода с Мариной. Он москвич, выпускник МГИМО, дипломат, работавший в американском посольстве.

Их отношения в прошлом треснули слишком быстро, но теперь он снова рядом – и это мгновенно вносит напряжение в семью Брагиных. Между ним и Брагиным начинается конфликт, который постепенно затрагивает всех вокруг.

Павлова становится главврачом

После смерти Полонского руководить «Склифом» назначают Павлову. Но новая должность не приносит привычного чувства уверенности.

Отношения с Кривицким остаются сложными, а обязанностей становится только больше. Внутренний дискомфорт героини влияет и на коллектив, и на её собственные решения.

Хромов и ординаторы

Хромову поручают двух новых ординаторов. Задача проста лишь на словах: провести молодых специалистов через тот путь, который он сам когда-то прошёл.

В этом сезоне линия наставничества становится более объемной – именно через неё создается ощущение времени, которое в «Склифе» движется быстрее, чем где бы то ни было.

Брагины и трещины в семье

Появление Марка цепляет старые эмоции Марины, и Брагин вынужден реагировать. Конфликт развивается не резко, но методично. Каждое решение, каждое слово – со своим последствием.

Панков описывает своего героя как «скорее положительного», но подчёркивает, что ошибки Марка могут оказаться фатальными.

Сценарий по словам актера шлифовался уже на площадке, и актерам приходилось работать внимательнее обычного, чтобы уловить нюансы. В результате сюжет стал многослойнее, а отношения — сложнее.

Команда работала в Москве и Московской области. Режиссёром снова выступила Юлия Краснова, которая сохраняет стилистику предыдущих сезонов, но добавляет больше личных историй, пересекающихся с рабочими конфликтами.

