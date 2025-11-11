Между Мариной и Брагиным встает дипломат: чем обернется возвращение бывшего мужа в новых сериях «Склифосовского»

В Москве завершились съемки 13 сезона медицинской драмы «Склифосовский». Проект с участием Максима Аверина, Марии Куликовой, Елены Яковлевой и Андрея Ильина снова готовится показать, как любая личная история рано или поздно сталкивается с профессиональной реальностью.
И одна из главных линий этого сезона – возвращение человека, который когда-то изменил судьбу Марины.
Возвращение Марка и новые сложности
Марк, которого играет Валерий Панков, появляется спустя десять лет после развода с Мариной. Он москвич, выпускник МГИМО, дипломат, работавший в американском посольстве.
Их отношения в прошлом треснули слишком быстро, но теперь он снова рядом – и это мгновенно вносит напряжение в семью Брагиных. Между ним и Брагиным начинается конфликт, который постепенно затрагивает всех вокруг.
Павлова становится главврачом
После смерти Полонского руководить «Склифом» назначают Павлову. Но новая должность не приносит привычного чувства уверенности.
Отношения с Кривицким остаются сложными, а обязанностей становится только больше. Внутренний дискомфорт героини влияет и на коллектив, и на её собственные решения.
Хромов и ординаторы
Хромову поручают двух новых ординаторов. Задача проста лишь на словах: провести молодых специалистов через тот путь, который он сам когда-то прошёл.
В этом сезоне линия наставничества становится более объемной – именно через неё создается ощущение времени, которое в «Склифе» движется быстрее, чем где бы то ни было.
Брагины и трещины в семье
Появление Марка цепляет старые эмоции Марины, и Брагин вынужден реагировать. Конфликт развивается не резко, но методично. Каждое решение, каждое слово – со своим последствием.
Панков описывает своего героя как «скорее положительного», но подчёркивает, что ошибки Марка могут оказаться фатальными.
Сценарий по словам актера шлифовался уже на площадке, и актерам приходилось работать внимательнее обычного, чтобы уловить нюансы. В результате сюжет стал многослойнее, а отношения — сложнее.
Команда работала в Москве и Московской области. Режиссёром снова выступила Юлия Краснова, которая сохраняет стилистику предыдущих сезонов, но добавляет больше личных историй, пересекающихся с рабочими конфликтами.
