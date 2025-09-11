Меню
«Метод» вместо «Декстера», «Пищеблок» вместо «Очень странных дел»: какие еще российские проекты напоминают западные хиты

11 сентября 2025 14:44
Кадр из сериала «Метод», «Декстер», «Пищеблок», «Очень странные дела»

Местами похожи, местами совершенно другие, но чувство дежавю — гарантировано.

Кажется, для любого западного сериала у нас найдётся свой двойник. Иногда сходство заметно сразу, иногда — только если присмотреться. Это не ремейки и не официальные адаптации, а проекты, которые будто выросли на тех же сюжетных костях, но с российской атмосферой и нашими реалиями. Вот несколько примеров.

«Дрянь» → «Ира»

Если британская «Fleabag» — это хулиганская исповедь с горьким юмором, то российская «Ира» с Ингрид Олеринской — её более тихая сестра. Та же героиня с надломом, та же исповедь перед зрителем. Разница лишь в том, что у нас вместо фирменных британских колкостей — мультяшный огурец, который неожиданно стал мемом.

«Эйфория» → «Трудные подростки»

Разные жанры, но вайб один. У нас нет глянцевой эстетики HBO, зато есть честный взгляд на российских тинейджеров: травмы, поиски себя, бунт против взрослых. Слишком много неона, слишком много боли — и именно поэтому работает.

«Декстер» → «Метод»

«Добрый маньяк» как герой российского сериала? Пожалуйста. Как и у Декстера, у Меглина своя тёмная миссия: охотиться на убийц. Но в «Методе» меньше американской иронии и больше холодной, вязкой жути. И, конечно, харизма Константина Хабенского делает проект самобытным.

«Очень странные дела» → «Пищеблок»

Лагерь, подростки, атмосфера восьмидесятых и щепотка ужаса — параллели слишком очевидны, чтобы их игнорировать. Но «Пищеблок» идёт своей дорогой: меньше дружбы против зла, больше вампирской мистики и давящей советской реальности, пишет автор Telegram-канала «Культовые русские сериалы».

«Блудливая Калифорния» → «Первый номер»

И здесь снова писатели, разбитые сердца и кризис творчества. Только вместо калифорнийского солнца — постсоветская серость, а вместо глянцевого юмора — ирония потемнее. Но вайб «поехали кататься на битой тачке, пока жизнь разваливается» считывается моментально.

Иногда кажется, что российские сериалы играют с западными хитами в игру «найди пять отличий». Но, возможно, именно это и делает их интересными: мы получаем знакомый каркас истории и собственный культурный контекст.

Кстати, ранее портал «Киноафиша» писал, что Хабенский говорил перед премьерой «Метода».

Фото: Кадр из сериала «Метод», «Декстер», «Пищеблок», «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
