«Метод» оставил главную загадку без ответа: от кого ребёнок у Есении — фанаты указывают на одного кандидата и ждут 3 часть для раскрытия тайны

11 ноября 2025 12:00
Кадр из сериала "Метод"

Главная героиня второго сезона так и не открыла конверт с ДНК-тестом, а зрители спорят до сих пор — от кого дочь Есении, от Меглина или от Жени.

Во втором сезоне «Метода» Есения появляется в сериале уже с ребёнком. У всех зрителей на языке только один вопрос — кто отец? Но сценаристы решили сыграть в любимую игру — дать намёки вместо ответов. В одной из сцен героиня даже держит в руках результаты ДНК-теста, но так и не смотрит в него. Рвёт, выбрасывает и произносит: «Моя она. Моя».

Для самой Есении это не вопрос биологии. Для зрителей — огромная загадка. Ведь беременность могла наступить после той самой ночи с Меглиным или от Жени.

Между любовью и виной

В конце первого сезона Есения вонзает нож в Меглина, узнав, что тот причастен к смерти её матери. Этот шок становится кульминацией их странной связи — любви, граничащей с ненавистью.

Во втором сезоне она пытается начать жизнь заново с Женей, но прошлое не отпускает. Меглин до своего «воскрешения» приходит к ней в видениях, как голос совести и одновременно как соблазн мрака.

Версии фанатов: сердце — за Меглина

В сетевых обсуждениях до сих пор не утихают споры. Одни уверены: отцом ребёнка стал Женя — слишком уж логично выстроен временной промежуток. Другие же настаивают, что «всё чересчур чисто для банальной схемы», и видят в дочери Есении прямое продолжение Меглина.

Самая популярная версия — всё-таки он, следователь, одержимый убийствами. Аргументы просты: вторая часть сериала всячески подталкивает зрителя к идее, что в дочери Есении течёт кровь Меглина. Девочка обладает «особыми» способностями, что символично связывает её с ним.

Что покажет третий сезон

Премьера третьего сезона состоится 20 ноября 2025 года на платформе «Кинопоиск». В этот день выйдут первые четыре из восьми серий, остальные появятся 18 декабря.

Сюжет новой главы сосредоточен вокруг «команды Меглина» — группы людей с тёмным прошлым, которых собрали для охоты на других маньяков. Но фанаты ждут ответ на старый вопрос: от кого дочь у Есении?

Также прочитайте: Есения исчезнет, но появятся сразу две звезды из «Слова пацана»: что приготовил нам новый сезон «Метода»

Фото: Кадр из сериала "Метод"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
