«Метод» — лишь вершина айсберга: 5 российских сериалов, где преступления раскрывают с помощью интуиции, науки и сверхспособностей

6 марта 2026 19:06
Кадры из сериалов «Метод», «Как приручить лису», «Гипнозис»

Детективные сериалы с сыщиками, которые работают нестандартно.

Классический детектив обычно полагается на улики, логику и холодный расчет, но в некоторых сериалах сыщики идут гораздо дальше привычной дедукции.

Кто-то чувствует преступников почти инстинктивно, кто-то читает мысли, а кто-то использует математику как инструмент расследования. Собрали несколько российских историй, где раскрывают преступления совсем не стандартными способами.

«Метод»

Сериал «Метод» вышел в 2015 году и быстро стал одним из самых обсуждаемых российских детективов. Главную роль следователя Родиона Меглина исполнил Константин Хабенский.

Меглин ловит серийных убийц благодаря собственному психологическому методу. Он умеет думать как преступник и чувствует их логику изнутри. В третьем сезоне 2025 года герой даже собирает команду из бывших преступников, чтобы использовать их интуицию для поиска маньяков.

«Метод»

«Менталистка»

Главную роль в сериале «Менталистка» исполнила Александра Никифорова. Ее героиня Полина работает психологом и обладает необычной способностью.

Прикоснувшись к человеку, она может увидеть фрагменты его прошлого. Когда пропадает ее младшая сестра, Полина начинает собственное расследование. В итоге она помогает полиции раскрыть несколько дел и получает работу менталиста в следственном отделе.

«Как приручить лису»

Детективный сериал 2025 года с Кириллом Кяро, Максимом Стояновым и Ксенией Кутеповой. В центре сюжета оказывается зоопсихолог Миронов, который случайно становится участником расследования.

Его знания поведения животных помогают следствию выйти на маньяка, похищавшего девушек более десяти лет. Необычная профессия героя оказывается ключом к разгадке преступления.

«Как приручить лису»

«Что и требовалось доказать»

В сериале с Денисом Шведовым и Тимофеем Трибунцевым преступления раскрывают с помощью математики. Следователь Ширяев знакомится с эксцентричным профессором Штоппелем.

Учёный анализирует преступления через формулы и вероятности. Такой подход помогает полиции находить преступников там, где обычная логика оказывается бессильной.

«Гипнозис»

Сериал 2025 года рассказывает о трёх друзьях с необычными способностями. Частный детектив умеет читать мысли, адвокат видит будущее, а священник способен видеть прошлое людей, пишет автор Дзен-канала «Какое кино?».

Когда в городе появляется преступник, управляющий людьми с помощью гипноза, их способности начинают давать сбой. Героям приходится объединиться, чтобы остановить нового опасного противника.

«Гипнозис»

Российские детективные сериалы всё чаще отходят от классической схемы «улики — допрос — признание». Авторы ищут новые способы показать расследование: через психологию, науку или даже сверхспособности. Именно поэтому такие проекты смотрятся свежо — зритель никогда не знает, каким методом сыщик раскроет дело на этот раз.

Фото: Кадры из сериалов «Метод», «Как приручить лису», «Гипнозис»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
