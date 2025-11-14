Месяц тревожного ожидания без новостей: так будет ли 2 сезон нашумевшего сериала «Чужой: Земля»?

Для поклонников вселенной «Чужого» это действительно редкая неделя хороших новостей. FX и Disney официально продлили сериал «Чужой: Земля» на второй сезон, а его создатель Ноа Хоули заключил новый крупный контракт со студией. После тревожного молчания, длившегося больше месяца, проект не только выжил — он получил шанс стать центральным звеном всей франшизы.

Хоули остаётся у руля

Съёмки нового сезона начнутся в 2026 году в Лондоне. Это значит, что FX остаётся верен видению Хоули — автору, превратившему «Фарго» и «Легион» в эталонные примеры интеллектуального телевидения.

Его «Чужой» не похож на фильмы Ридли Скотта: здесь не космос, а Земля, не спасательные капсулы, а корпоративные башни, где страх и паразитизм носят галстуки. Ноа Хоули обещал, что продолжение станет «темнее, умнее и ближе к истокам».

Второй сезон должен расставить точки над i

Первый сезон оставил слишком много вопросов — что случилось с Венди, как изменилась корпорация Вейланд-Ютани после восстания, и что скрывает Бой-Кавальер. Новый сезон обязан дать ответы и, возможно, подвести сюжет ближе к событиям оригинального «Чужого» 1979 года. Хоули уже намекал, что хочет показать момент, когда человечество впервые узнало об LV-426 и о существовании ксеноморфов.

Возрождение «Чужого» — не случайность

Продление сериала совпало с успехом другого проекта — фильма «Хищник: Бесплодные земли». Эти два мира давно пересекаются, и теперь кажется, что Disney готов строить единое «чужо-хищническое» пространство, где сериалы и кино дополняют друг друга. Для зрителей это значит одно: вселенная снова жива, и нас ждут не ремейки, а новые истории.

Итог

«Чужой: Земля» доказал, что легендарную франшизу можно осмыслить без повторения клише. Второй сезон — шанс не просто расширить мифологию, а вернуть «Чужому» ту тревожную интеллектуальную энергию, с которой всё началось. На этот раз — прямо под ногами, на Земле.

Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.