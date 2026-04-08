«Место встречи изменить нельзя» — эталон, но этот детектив СССР хорош не меньше: главный герой так вообще покруче Брагина

Когда вспоминаешь детективы СССР, то, конечно сразу на ум приходит «Место встречи изменить нельзя». Однако есть много и других прекрасных шедевров того времени.

Одним из них является «Петровка, 38». На мой субъективный взгляд, это настоящий шедевр советского детективного кино. Его стоит посмотреть не только из-за захватывающего сюжета, но и благодаря его уникальному составу звезд.

Про сюжет

Фильм основан на произведениях «отца Штирлица» Юлиана Семёнова. Действие сюжета разворачивается в 1979 году. В Москве группа преступников в темных очках совершает серию разбойных нападений.

В ходе одного из таких нападений погиб милиционер. Расследование этих преступлений поручают полковнику Алексею Садчикову (в исполнении Георгия Юматова), майору Владиславу Костенко (Василий Лановой) и старшему лейтенанту Валентину Рослякову (Евгений Герасимов).

В результате герои смогут найти преступника и справедливость восторжествует.

Культовый тандем

В «Петровке, 38», как и в «Месте встречи изменить нельзя» есть шикарный дуэт. Здесь главные роли исполнили легенды советского кино Василий Лановой и Георгий Юматов. Благодаря их игре создается неподражаемая атмосфера. Даже забывается, что перед нами фильм. Кажется, что все происходило на самом деле. Более того, скажу, что именно Василий Лановой мне кажется куда более обаятельным и харизматичным, чем любимый всеми Юрий Брагин.

Кроме того, эта картина позволяет увидеть Москву 1980-х годов и погрузиться в атмосферу и быт того времени. К слову, для достижения достоверности актеры «Петровки, 38» присутствовали на реальных допросах, а съемки проходили на территории МУРа.

Так что, «Петровка, 38» является не только увлекательным детективом, но и важным культурным произведением, которое стоит посмотреть всем, кто интересуется историей и атмосферой советского времени.