Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Место встречи изменить нельзя» — не единственный сериал-хит: люблю другой советский детектив и серий больше

«Место встречи изменить нельзя» — не единственный сериал-хит: люблю другой советский детектив и серий больше

24 февраля 2026 13:17
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

В СССР снимали немало отличных детективов.

Советские телезрители обожали детективы, однако помимо «Место встречи изменить нельзя» были и другие интересные проекты. Один из них снимался более 15 лет, а в 2002 году получил продолжение. Речь идет о картине «Следствие ведут знатоки».

О чем сериал

Легендарный советский детективный телесериал, посвященный работе трех опытных сотрудников милиции: следователя Знаменского, инспектора уголовного розыска Томина и эксперта‑криминалиста Кибрита. В основе сюжетов — раскрытие сложных преступлений (хищения, убийства, спекуляция, мошенничество) с упором на психологию участников и тщательное собирание улик.

«Следствие ведут знатоки» VS «Место встречи изменить нельзя»

Первый фильм и вся серия мастерски воспроизводят колорит СССР 1970‑х, обращая внимание на камерные, насыщенные психологическим напряжением моменты.

ЗнаТоКи — Знаменский, Томин и Кибрит — прежде всего мыслители: они раскрывают дела с помощью психологического подхода и дотошного анализа, что резко контрастирует со стилем работы Жеглова.

Если «Место встречи изменить нельзя» воспринимается как динамичный боевик, то «ЗнаТоКи» — это вдумчивая драма, исследующая корни преступлений и нередко затрагивающая социальные проблемы.

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Сети сравнили «Первый отдел» и «Следствие ведут знатоки»: «Нас приучили к шлаку» В Сети сравнили «Первый отдел» и «Следствие ведут знатоки»: «Нас приучили к шлаку» Читать дальше 22 февраля 2026
Эти 3 советские комедии до сих пор смешнее всех современных: включите и точно не удержитесь от улыбки Эти 3 советские комедии до сих пор смешнее всех современных: включите и точно не удержитесь от улыбки Читать дальше 25 февраля 2026
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет Читать дальше 24 февраля 2026
Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей» Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей» Читать дальше 24 февраля 2026
Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив Читать дальше 24 февраля 2026
Эти военные драмы СССР уже стали культовыми: угадайте все 6 картин в нашем тесте Эти военные драмы СССР уже стали культовыми: угадайте все 6 картин в нашем тесте Читать дальше 24 февраля 2026
Не только в СССР были «В бой идут одни "старики"»: эти 3 зарубежных фильма тоже рассказывают о подвигах летчиков Не только в СССР были «В бой идут одни "старики"»: эти 3 зарубежных фильма тоже рассказывают о подвигах летчиков Читать дальше 23 февраля 2026
Штирлиц вел машину и рассказывал пастору про музыку из будущего: этот ляп в «17 мгновениях весны» очевиден и сейчас Штирлиц вел машину и рассказывал пастору про музыку из будущего: этот ляп в «17 мгновениях весны» очевиден и сейчас Читать дальше 23 февраля 2026
Тест по «Невероятным приключениям итальянцев в России»: только те, кто пересматривает комедию каждый год, наберут 6/6 Тест по «Невероятным приключениям итальянцев в России»: только те, кто пересматривает комедию каждый год, наберут 6/6 Читать дальше 23 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше