Месть Асиля и возвращение Чимен: спойлеры к «Клюквенному щербету» вновь соберут Уналов за одним столом

Беды и в этот раз не миновать.

Новый, четвёртый сезон «Клюквенного щербета» обещает стать самым эмоциональным за всю историю сериала. В центре — женщины, которым снова предстоит выбирать между чувствами и долгом, прошлым и настоящим, свободой и семейными узами. И, судя по спойлерам, лёгким этот сезон не будет ни для кого.

Нурсема узнает о беременности

Нурсема наконец-то получит долгожданную новость — она ждёт ребёнка. Но радость продлится недолго. Судьба приготовила ей испытания, которые заставят пересмотреть всё, что она считала стабильным.

Её история, начавшаяся как хроника боли и предательства, теперь превращается в рассказ о взрослении и принятии.

Тайны семейства Уналов

Асиль Йылдырым, чьё появление в сериале стало глотком свежего воздуха, начинает своё расследование семейных секретов Уналов ещё до прибытия в Стамбул. Что он ищет — правду или месть?

Его интерес к прошлому семьи сулит громкие разоблачения и новые конфликты, которые поставят под удар даже самых влиятельных членов рода.

Возвращение Чимен

108-я серия принесёт возвращение Чимен — и вместе с ней тень старых ошибок. Из-за границы она привезёт не только новые привычки, но и опасные тайны, которые могут обернуться катастрофой.

Её история обещает стать одной из самых обсуждаемых в сезоне: зрители увидят Чимен другой — смелой, резкой и куда менее покорной.

Болезнь сына Кывылджим и Омера

Кывылджим, привыкшая быть сильной и рассудительной, впервые окажется на грани. Её сын заболеет, и эта линия станет одной из самых пронзительных — материнская боль и страх за ребёнка выведут героиню на новые эмоциональные высоты.

А Омер, которого уже считали обречённым, наконец услышит оправдательный приговор.

Доа и её сожаления

Истерики Доа из-за желания развестись уже порядком надоели зрителям. Поэтому сценаристы обещают — впереди девушку ждет шокирующая ситуация. И она заставит Доа пересмотреть свое желание расстаться с Фатихом.

Осенний ужин — кульминация сезона

Главное событие развернётся за одним столом. В 109-м эпизоде зрителей ждёт осенний ужин в доме Уналов — тот самый, который изменит всё. Тёплый вечер, полный улыбок, обернётся поворотным моментом для всех героев: тайны выйдут наружу, судьбы столкнутся, а атмосфера семейного уюта в одно мгновение превратится в поле боя.

Даже странно, что герои еще не поняли — собираться вместе им категорически запрещено...

