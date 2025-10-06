И на Netflix бывает проруха: «мерзко и банально» — это самое безобидное, что написали о новом сериале с 29% на RT

По мнению экспертов, на этот раз Райан Мёрфи провалился с проектом.

На Netflix 3 октября дебютировал сериал «Монстр. История Эда Гина» — это новая часть масштабной антологии Райана Мёрфи о печально известных преступниках. Главную роль исполнил Чарли Ханнэм.

Критики уже успели познакомиться с проектом, и их мнения резко разделились. На авторитетном сайте Rotten Tomatoes шоу получило 29% от критиков и 53% от зрителей.

Сюжет сериала «Монстр. История Эда Гина»

Эд Гин — знаменитый американский преступник. Его преступления в глухом Висконсине 1950-х позже вдохновят создателей «Психо» и «Молчания ягнят».

Перед зрителями предстаёт тихий и дружелюбный отшельник. Он живёт на заброшенной ферме, в доме, полном кошмаров. За скромной внешностью фермера скрывается глубоко повреждённая личность. Его сознание разрушено изоляцией, психозом и навязчивой одержимостью собственной матерью.

Августа, властная и религиозная женщина, с детства внушала Эду страх перед «грешными» женщинами. Это породило его роковой интерес к женским телам. Сначала он ограничивался осквернением могил, но постепенно перешёл к настоящим преступлениям.

Детали сериала «Монстр. История Эда Гина»

Новый сериал об Эде Гине щедро снабдили жуткими сценами. Пытки маньяка пугают, а его действия вызывают неподдельный ужас. Создатели традиционно копнули в психологию героя, пытаясь понять мотивы преступлений.

Впрочем, критики считают, что Райан Мёрфи на этот раз показал злодея слишком поверхностно.

«Получилось скучновато и стереотипно. Насилие ради насилия, а истории нет», — пишут обозреватели.

Чарли Ханнэма упрекают в излишней театральности.

«Актёр будто пытался максимально точно изобразить безумие Гина, переигрывает постоянно», — отмечают эксперты.

Многие отмечают обилие неприятных, даже отталкивающих сцен.

«Слишком много мерзких кадров», — пишут комментаторы.

