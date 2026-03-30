«Мерзкий Мерзликин», «Черкасову под 70, сидел бы на даче да кабачки выращивал»: «Мосгаз-12» ещё не вышел, а споры в Сети уже начались

Не все готовы продолжать смотреть эту историю, но фанатов все равно много.

Съёмки 12-го сезона «Мосгаза» официально стартовали, и проект вновь возвращается к одной из самых напряжённых тем позднего СССР. Действие новых серий развернётся в 1984 году — времени, когда в стране начинает формироваться автомобильная мафия с серьёзными связями и деньгами.

Премьера традиционно сначала состоится на платформе Okko, после чего сериал покажут на Первом канале.

Новый сюжет и конфликт бывших союзников

В центре истории — дело Павла Лурье, которого обвиняют в серии преступлений и которому грозит высшая мера. Его отец, влиятельный человек, нанимает майора в отставке Ивана Черкасова, чтобы доказать невиновность сына.

В это же время команда следствия под руководством Сони Тимофеевой, напротив, стремится подтвердить обвинения. Конфликт перерастает в личное противостояние бывших коллег, где ставки оказываются выше профессиональных амбиций.

Актёры и возвращение знакомых лиц

К своим ролям возвращаются ключевые персонажи, а режиссёром вновь выступает Евгений Звездаков, работавший над предыдущими сезонами. В новом сезоне появятся Софья Эрнст, Наталья Рогожкина, Елена Подкаминская и Ростислав Бершауэр.

Также зрители снова увидят Сергея Угрюмова, чьё участие уже называют важным для атмосферы сериала. Всего сезон традиционно будет включать 10 эпизодов, что позволит развить сразу несколько сюжетных линий.

Реакция зрителей и полярные мнения

Интерес к «Мосгазу» остаётся высоким, но обсуждения вокруг проекта становятся всё более резкими. Одни зрители по-прежнему восхищаются главным героем и его «непотопляемостью», другие — критикуют сценарные решения и развитие персонажей.

«Черкасов и в огне не горит и в воде не тонет. Он еще спляшет на наших похоронах, как говорится. Соня в каждом сезоне имеет нового любовника, какая-то она женщина с низкой социальной ответственностью, а ведь уже под 50 лет, пора бы и о душе подумать. Черкасову под 70, сидел бы на даче да кабачки выращивал»

«Когда пришел мерзкий Мерзликин, перестал смотреть»

Такая полярность оценок лишь подогревает интерес к новому сезону, который станет для сериала очередной проверкой на прочность.