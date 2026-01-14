Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Мертвая царица собралась замуж за Алешу»: не советую всем смотреть эту часть «Трех богатырей» — дочь разрыдалась прямо в кинотеатре

«Мертвая царица собралась замуж за Алешу»: не советую всем смотреть эту часть «Трех богатырей» — дочь разрыдалась прямо в кинотеатре

14 января 2026 19:06
Кадр из фильма «Три богатыря и принцесса Египта»

Этом мульт больше пугает, чем развлекает.

Одна из самых спорных частей франшизы «Три богатыря» снова оказалась в центре родительских обсуждений. Речь о мультфильме «Три богатыря и принцесса Египта», который на iRecommend получил всего 3,1 балла из 5.

Именно эту серию зрители чаще всего называют неудачной. И дело не только в сюжете, а в том, какое ощущение она оставляет у детей.

Почему мультфильм пугает

Автор популярного отзыва вспоминает поход в кино с пятилетней дочкой. Сеанс пришлось прервать из-за сцен с мумиями и оживающими мертвецами.

«Когда в пирамиде появились ходячие скелеты, ребенку стало страшно. А когда Нефертити вышла из саркофага, дочка начала плакать. Там бегают скелеты, а мумии играют в мяч. Мертвая царица собралась замуж за Алешу. И это все — детский мультфильм».

Юмор не для детей

По мнению зрительницы, фильм будто не понимает, на кого он рассчитан. В нем много плоских шуток и отсылок, которые детям просто не знакомы.

«Есть и политические намеки, и пародии на “Иронию судьбы”, которые целевая аудитория не поймет».

Герои, за которых зрители привыкли болеть, здесь выглядят странно и беспомощно. Особенно Алеша, который действует импульсивно и почти не думает. Сюжет строится так, что даже спасение мира делают не сами богатыри, а второстепенные персонажи. Это разрушает привычный образ всей тройки.

Фильм получился мрачным, сумбурным и лишенным теплой сказочной атмосферы.

«В мультфильме нет ничего, что стоило бы запомнить детям», — подытоживает автор отзыва.

«Три богатыря и принцесса Египта» — та самая часть, которую лучше не включать первой и не показывать маленьким детям. При рейтинге 3,1 из 5 мультфильм больше пугает и сбивает с толку, чем развлекает.

Здесь слишком много мрачных сцен, странного юмора и нелогичных поступков героев. В итоге вместо доброй сказки получается холодная и тревожная история, которая выбивается из общего тона франшизы.

Читайте также: От 5,7 до 8,0: расставили все мультфильмы «Три богатыря» от худшего к лучшему — вы удивитесь, кто оказался на 1 месте

Фото: Кадр из фильма «Три богатыря и принцесса Египта»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Читать дальше 13 января 2026
Мы знаем, после какого сезона хит НТВ про Мухтара окончательно скатился: новый перезапуск ничего не исправил Мы знаем, после какого сезона хит НТВ про Мухтара окончательно скатился: новый перезапуск ничего не исправил Читать дальше 13 января 2026
Вот кто легко уделал бы Поповича, Муромца и Никитича вместе взятых: самого мощного богатыря на Руси, увы, нет среди главных героев мультика Вот кто легко уделал бы Поповича, Муромца и Никитича вместе взятых: самого мощного богатыря на Руси, увы, нет среди главных героев мультика Читать дальше 12 января 2026
Все пошли на «Три богатыря и свет клином», а рейтинг там всего 5,9 на КП: зато одна старая часть до сих пор держит 8,0/10 Все пошли на «Три богатыря и свет клином», а рейтинг там всего 5,9 на КП: зато одна старая часть до сих пор держит 8,0/10 Читать дальше 12 января 2026
ИИ придумал хоррор-серию для «Смешариков»: держит в страхе даже во время просмотра титров ИИ придумал хоррор-серию для «Смешариков»: держит в страхе даже во время просмотра титров Читать дальше 12 января 2026
Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям Читать дальше 10 января 2026
Почему у Буратино не растет нос, а у Пиноккио растет как на дрожжах — объясняем на пальцах Почему у Буратино не растет нос, а у Пиноккио растет как на дрожжах — объясняем на пальцах Читать дальше 14 января 2026
Авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» планируют оживить Фаркуада: сделают из него героя собственного мульта в приквеле Авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» планируют оживить Фаркуада: сделают из него героя собственного мульта в приквеле Читать дальше 14 января 2026
Рекорд «Титаника» вот-вот побьет вампирский ужастик: такого на «Оскаре» не было уже 30 лет Рекорд «Титаника» вот-вот побьет вампирский ужастик: такого на «Оскаре» не было уже 30 лет Читать дальше 14 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше