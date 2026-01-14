«Мертвая царица собралась замуж за Алешу»: не советую всем смотреть эту часть «Трех богатырей» — дочь разрыдалась прямо в кинотеатре

Этом мульт больше пугает, чем развлекает.

Одна из самых спорных частей франшизы «Три богатыря» снова оказалась в центре родительских обсуждений. Речь о мультфильме «Три богатыря и принцесса Египта», который на iRecommend получил всего 3,1 балла из 5.

Именно эту серию зрители чаще всего называют неудачной. И дело не только в сюжете, а в том, какое ощущение она оставляет у детей.

Почему мультфильм пугает

Автор популярного отзыва вспоминает поход в кино с пятилетней дочкой. Сеанс пришлось прервать из-за сцен с мумиями и оживающими мертвецами.

«Когда в пирамиде появились ходячие скелеты, ребенку стало страшно. А когда Нефертити вышла из саркофага, дочка начала плакать. Там бегают скелеты, а мумии играют в мяч. Мертвая царица собралась замуж за Алешу. И это все — детский мультфильм».

Юмор не для детей

По мнению зрительницы, фильм будто не понимает, на кого он рассчитан. В нем много плоских шуток и отсылок, которые детям просто не знакомы.

«Есть и политические намеки, и пародии на “Иронию судьбы”, которые целевая аудитория не поймет».

Герои, за которых зрители привыкли болеть, здесь выглядят странно и беспомощно. Особенно Алеша, который действует импульсивно и почти не думает. Сюжет строится так, что даже спасение мира делают не сами богатыри, а второстепенные персонажи. Это разрушает привычный образ всей тройки.

Фильм получился мрачным, сумбурным и лишенным теплой сказочной атмосферы.

«В мультфильме нет ничего, что стоило бы запомнить детям», — подытоживает автор отзыва.

«Три богатыря и принцесса Египта» — та самая часть, которую лучше не включать первой и не показывать маленьким детям. При рейтинге 3,1 из 5 мультфильм больше пугает и сбивает с толку, чем развлекает.

Здесь слишком много мрачных сцен, странного юмора и нелогичных поступков героев. В итоге вместо доброй сказки получается холодная и тревожная история, которая выбивается из общего тона франшизы.

