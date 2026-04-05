Русский English
Мэрилин Монро плохого не посоветует: нашла с голливудской звездой идеальный фильм на вечер — актуален по сей день

5 апреля 2026 10:23
Кадр из фильма «Как выйти замуж за миллионера»

Чудесный фильм про то, как найти свою любовь.

Сегодня блогеры, модели, психологи дают советы, как же найти свою любовь. Более того, многие якобы эксперты советуют, как вести себя и как найти миллионера, а также дают советы о том, где их можно встретить. Но настоящую любовь находят совсем не так.

В 1953 году вышел замечательный фильм «Как выйти замуж за миллионера» с очаровательными Лорен Бэколл и Мэрилин Монро, который затрагивает тему поиска миллионеров для замужества.

Сюжет картины рассказывает, как три девушки арендуют квартиру в центре города и начинают свои поиски состоятельных мужчин, стремясь выйти за них замуж и обеспечить себе комфортную жизнь. Однако, как это часто бывает, их планы идут не так, как было задумано.

Сначала появляется собственник квартиры, который скрывается от кого-то, а один из «миллионеров» оказывается совсем не тем, за кого себя выдает. В фильме происходит множество комичных ситуаций, а юмор и идеи, заложенные в сюжет, остаются актуальными и по сей день, хотя фильму уже более 50 лет. В конце каждой из трех героинь предстоит сделать выбор между любовью и деньгами.

Кстати, сценарий фильма основан на идеях двух бродвейских пьес: «У греков есть слово для них», которая premiered в 1930 году, и «Локо», впервые поставленной в 1946 году.

И еще один любопытный факт. Мэрилин Монро не сразу решила принять предложение сыграть Полу Дебевуаз. Ей не нравилось, что ее персонаж носит очки. Режиссеру пришлось убедить актрису в том, что комедийные моменты, связанные с близорукостью ее героини, являются самыми яркими и забавными в фильме. В итоге образ, созданный актрисы действительно оставляет яркое впечатление, поскольку не похож на привычных героинь известной актрисы.

Почему я рекомендую этот фильм? Потому что в наше время множество картин не имеют смысла или перегружены информацией, часто включая кровавые сцены или политические интриги. А комедия с великолепным актерским составом по-прежнему актуальна и интересна. Проект полон искрометного юмора и прекрасно передает атмосферу — от отчаяния героинь, которые не знают, как им жить, На вечер это идеальный план.

Фото: Кадр из фильма «Как выйти замуж за миллионера»
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
