Мэрилин Монро плохого не посоветует: нашла с голливудской звездой идеальный фильм на вечер — актуален по сей день

Сегодня блогеры, модели, психологи дают советы, как же найти свою любовь. Более того, многие якобы эксперты советуют, как вести себя и как найти миллионера, а также дают советы о том, где их можно встретить. Но настоящую любовь находят совсем не так.

В 1953 году вышел замечательный фильм «Как выйти замуж за миллионера» с очаровательными Лорен Бэколл и Мэрилин Монро, который затрагивает тему поиска миллионеров для замужества.

Сюжет картины рассказывает, как три девушки арендуют квартиру в центре города и начинают свои поиски состоятельных мужчин, стремясь выйти за них замуж и обеспечить себе комфортную жизнь. Однако, как это часто бывает, их планы идут не так, как было задумано.

Сначала появляется собственник квартиры, который скрывается от кого-то, а один из «миллионеров» оказывается совсем не тем, за кого себя выдает. В фильме происходит множество комичных ситуаций, а юмор и идеи, заложенные в сюжет, остаются актуальными и по сей день, хотя фильму уже более 50 лет. В конце каждой из трех героинь предстоит сделать выбор между любовью и деньгами.

Кстати, сценарий фильма основан на идеях двух бродвейских пьес: «У греков есть слово для них», которая premiered в 1930 году, и «Локо», впервые поставленной в 1946 году.

И еще один любопытный факт. Мэрилин Монро не сразу решила принять предложение сыграть Полу Дебевуаз. Ей не нравилось, что ее персонаж носит очки. Режиссеру пришлось убедить актрису в том, что комедийные моменты, связанные с близорукостью ее героини, являются самыми яркими и забавными в фильме. В итоге образ, созданный актрисы действительно оставляет яркое впечатление, поскольку не похож на привычных героинь известной актрисы.

Почему я рекомендую этот фильм? Потому что в наше время множество картин не имеют смысла или перегружены информацией, часто включая кровавые сцены или политические интриги. А комедия с великолепным актерским составом по-прежнему актуальна и интересна. Проект полон искрометного юмора и прекрасно передает атмосферу — от отчаяния героинь, которые не знают, как им жить, На вечер это идеальный план.