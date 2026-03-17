«Работать в таком состоянии было невозможно»: Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из «Великолепного века» — жалеет до сих пор

17 марта 2026 21:31
Кадр из сериала «Великолепный век»

Актриса призналась, что сейчас бы поступила по-другому.

Сложно было представить, что «Великолепный век» способен существовать без Хюррем. Именно Мерьем Узерли превратила сериал в явление мирового масштаба, а сама сделалась одной из главных фигур турецкого телевидения. Поэтому её неожиданный уход со съёмочной площадки в самый разгар работы над проектом оказался для поклонников настоящим ударом.

Уход Узерли

«Великолепный век» вышел на экраны в 2011 году и довольно быстро обрёл статус самого амбициозного проекта в истории турецкого телевидения. История любви султана Сулеймана и его влиятельной наложницы захватила зрителей по всему миру.

Мерьем Узерли стала главным лицом сериала, но к моменту завершения третьего сезона неожиданно покинула съёмочную площадку. Актриса не закончила съёмки в нескольких сериях и уехала из страны, объяснив своё решение тяжёлым эмоциональным состоянием.

Как выяснилось позднее, причиной стал изнурительный график и постоянное давление со стороны прессы. Ситуацию усугубили разговоры о разногласиях с продюсерами и финансовые претензии. Турецкие издания писали, что Узерли узнала о существенно более высоком гонораре Халита Эргенча и попыталась пересмотреть условия контракта.

Создатели шоу оказались в сложном положении — на поиск новой исполнительницы требовалось время. Чтобы выиграть его, сценаристы ввели сюжетный ход с похищением Хюррем по пути к заболевшему Селиму.

Пока героиня находилась в плену, команда проводила кастинг. Как только роль утвердили за Вахиде Перчин, Хюррем снова появилась в кадре.

Почему Мерьем Узерли ушла

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли в выпуске программы Aleko in my bag наконец прояснила, что на самом деле стояло за её внезапным уходом из проекта. Актриса призналась, что к тому моменту оказалась в состоянии полного истощения — как физического, так и эмоционального.

«Кроме того, я узнала о беременности. Я так выгорела, что потеряла себя как личность и как актриса, работать в таком состоянии было невозможно», — рассказала Узерли.

Слухи о скандале с продюсерами она опровергла, заверив, что отношения остались нормальными. При этом, актриса призналась, что ее решение об уходе было неверным: Узерли считает, что сегодня поступила бы иначе и нашла бы способ совмещать материнство со съёмками.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Любимый десерт Хюррем скрыли в «Великолепном веке»: поварам пришлось готовить по 300 порций в день Любимый десерт Хюррем скрыли в «Великолепном веке»: поварам пришлось готовить по 300 порций в день Читать дальше 17 марта 2026
В «Великолепном веке» все застолья выдумали: в реальных турецких гаремах эти продукты наложницы даже не видели В «Великолепном веке» все застолья выдумали: в реальных турецких гаремах эти продукты наложницы даже не видели Читать дальше 16 марта 2026
Последнюю волю Хюррем так и не смогли исполнить: куда исчезло кольцо хасеки Последнюю волю Хюррем так и не смогли исполнить: куда исчезло кольцо хасеки Читать дальше 16 марта 2026
Мог ли Мустафа выжить после казни по приказу отца: это — одна из главных загадок «Великолепного века» Мог ли Мустафа выжить после казни по приказу отца: это — одна из главных загадок «Великолепного века» Читать дальше 15 марта 2026
Как Шаи‑Хулуды стали такими огромными: в «Дюне» Вильнева об этом не сказали Как Шаи‑Хулуды стали такими огромными: в «Дюне» Вильнева об этом не сказали Читать дальше 18 марта 2026
В «Свинке Пеппе» человек появляется только один раз: с героиней связана жуткая теория, о которой в Британии детям не рассказывают В «Свинке Пеппе» человек появляется только один раз: с героиней связана жуткая теория, о которой в Британии детям не рассказывают Читать дальше 18 марта 2026
Эта героиня «Ментовских войн» исчезла посреди сериала: не все зрители поняли, куда же пропала Мила Сорокина Эта героиня «Ментовских войн» исчезла посреди сериала: не все зрители поняли, куда же пропала Мила Сорокина Читать дальше 18 марта 2026
Эта сцена ставит в тупик и сейчас: почему перед взрывом в «Бригаде» часы пошли в обратную сторону Эта сцена ставит в тупик и сейчас: почему перед взрывом в «Бригаде» часы пошли в обратную сторону Читать дальше 18 марта 2026
Опытная хулиганка, а зубов как у годоваса: что не так с девочкой из «Маши и Медведя» Опытная хулиганка, а зубов как у годоваса: что не так с девочкой из «Маши и Медведя» Читать дальше 18 марта 2026
