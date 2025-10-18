«Меня тошнит прямо на обувь»: авторы «Титаника» слышали только такие отзывы, пока все не изменила одна голливудская звезда

При этом, актер даже не снимался в ленте, которую спас.

Сейчас «Титаник» — культовый фильм, ставший классикой. Многие кинематографисты пытались повторить успех Джеймса Кэмерона, но так и не достигли желаемого результата.

А ведь накануне премьеры картины в нее мало кто верил. Кэмерону предрекали крах и творческое забвение. Переломить ситуацию смог один голливудский актер, который даже не снимался в «Титанике».

Критика «Титаника»

«Я видел ваш трейлер, и меня тошнит прямо на обувь», — таким шокирующим вердиктом ответили на студии создателям «Титаника» после просмотра их четырёхминутного ролика.

Об этом вспоминал в мемуарах продюсер Джон Ландау. Paramount оперативно представили альтернативную версию — динамичный клип с рваным монтажом, громкими звуковыми эффектами и хаотичными сценами, напоминавший типичный боевик.

«Это был не наш фильм. Мы постоянно спорили с Paramount, кричали», — признавался Ландау.

Ситуация разрешилась лишь после пробного показа на отраслевой киноконференции ShoWest.

Курт Рассел и «Титаник»

Спонтанная реакция звезды «Аварии» Курта Рассела, увидевшего ролик на мероприятии, стала переломным моментом

«Курт громко сказал: "Я бы заплатил десять долларов, только чтобы снова посмотреть этот трейлер"», — приводит слова актёра Джон Ландау в своих мемуарах.

Благодаря поддержке Рассела создатели получили беспрецедентное разрешение демонстрировать четырёхминутную версию ролика в мировом прокате, нарушив существовавшее ограничение на трейлеры в 150 секунд.

С этого дня тон критических публикаций в прессе начал меняться. Даже скептически настроенные издания стали дополнять разгромные статьи оговоркой, что фильм может оказаться успешным. Это предвосхитило феноменальный кассовый триумф картины, собравшей в прокате свыше 2,2 миллиарда долларов.

