«"Ментовские войны" конца XIX века»: новый детектив с Устюговым еще не вышел, а зрители уже увидели в сюжете версию Шилова

Александр Устюгов навсегда закрепил за собой образ Романа Шилова из «Ментовских войн». Но в последние годы он стремится выйти за рамки процедуралов и все чаще соглашается на съемки в исторических картинах. Достаточно даже вспомнить «Константинополь».

А вскоре выйдет еще один ретро-детектив с Устюговым под названием «Околоточный». Вот только его сюжет напомнил зрителям пресловутые «Ментовские войны».

Сюжет сериала «Околоточный»

Конец XIX века в небольшом городе оказывается омрачён жестоким преступлением — убийством всей семьи Охапкиных. Расследовать это мрачное дело приходится околоточному надзирателю Ивану Хватову, бывшему военному с тяжёлым характером, который как раз подумывал оставить службу.

Следы ведут к местному аристократу Добужинскому, человеку с сомнительной репутацией и большими карточными долгами. Но в дело вмешивается неожиданный игрок — сестра подозреваемого, графиня Ольга.

Не веря в вину брата и стремясь защитить честь семьи, она начинает собственное расследование. Вскоре её путь пересекается с упрямым Хватовым. Из первоначальных соперников они превращаются в необычный, но эффективный союз.

Зрители о сериале «Околоточный»

За создание сериала взялся режиссёр Нурбек Эген, уже знакомый зрителям по драме «Атом». А состав исполнителей и правда получился звёздным — главные роли достались Александру Устюгову, Марине Александровой, Ивану Колесникову, Александру Балуеву и Карине Андоленко. Премьера намечена на НТВ в следующем году, и поклонники уже строят прогнозы.

Многие тут же обратили внимание, что для Александра Устюгова это станет очередным погружением в исторический детектив после «Столыпина» и «Константинополя». Однако в Сети уже проводят более смелые параллели: по мнению зрителей, «Околоточный» куда больше напоминает легендарные «Ментовские войны».

«Решили "Ментовские войны" конца XIX века снять», «Шилов видимо все же вернется, только теперь расследования в прошлое переместятся», — отметили комментаторы.

