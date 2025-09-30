Меньше или больше: сколько серий в 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» и почему зрителей ждет сюрприз

Третий сезон уже доступен на Netflix.

«Алиса в Пограничье» стала настоящей сенсацией Netflix: японская дорама о смертельных играх в пустом Токио умудрилась покорить зрителей по всему миру.

После двух сезонов, которые вошли в топы платформы, многие ждали продолжения и гадали: а сколько серий будет в третьем сезоне? Неужели авторы решили что-то изменить в привычной формуле?

Феномен японского триллера

Основанный на манге Харо Асо, сериал сразу выделился среди потоковых новинок. Атмосфера вымершего мегаполиса, игры со смертельным исходом и символика карт — всё это сделало историю мрачной, динамичной и гипнотизирующей.

Кэнто Ямадзаки и Тао Цутия убедительно сыграли героев, балансирующих между надеждой и безумием. Зрители отмечают, что по напряжению «Алиса в Пограничье» ничуть не уступает западным хитам.

Сколько серий в новом сезоне

Третий сезон вышел на Netflix и снова состоит из 8 серий. Авторы сохранили формат, проверенный временем: минимум воды, максимум драйва. В сумме у сериала теперь 24 эпизода, и каждый — словно новая партия в смертельной игре.

Популярность без границ

Секрет успеха прост: проект держит баланс между философией и зрелищем. Здесь нет лишних украшательств — только жестокие правила и эмоции, доведённые до предела. «Алиса в Пограничье» стала глобальным явлением, а третий сезон лишь укрепил её статус. Ждем четвертый!

