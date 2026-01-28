Меню
Меньше, чем за месяц заработал в прокате 2 337 961 737 рублей: этот фильм обогнал даже «Мастера и Маргариту» по сборам

28 января 2026 08:56
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Очень хороший результат для легкого семейного кино.

В российском прокате сменился лидер — и это тот случай, когда результат удивляет. Фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна сумел обойти по общим сборам «Мастера и Маргариту» Михаила Локшина, который долгое время считался практически недосягаемым рекордсменом.

Цифры, которые решили всё

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), на утро 25 января сборы «Простоквашино» составили 2 337 961 737 рублей. Для сравнения: «Мастер и Маргарита» остановился на отметке 2 330 796 150 рублей.

Разрыв минимальный, но символически важный — семейный фильм с ностальгическим брендом сумел обойти масштабную, мрачную и взрослую экранизацию Булгакова.

Почему это особенно примечательно

Картина Михаила Локшина в 2024 году стала первым российским фильмом с рейтингом 18+, который преодолел планку в два миллиарда рублей. Более того, в феврале 2024-го «Мастер и Маргарита» три уикенда подряд возглавлял прокат в России и странах СНГ, а позже показал отличные результаты и за рубежом.

В первой половине 2025 года фильм стал лидером среди российских картин в международном прокате, собрав 1,26 млн долларов.

Что это говорит о зрителе

История с «Простоквашино» в очередной раз доказывает: массовый зритель всё чаще голосует за узнаваемые бренды и семейный формат. Даже на фоне громких, статусных и художественно сложных проектов.

Похоже, в прокате сегодня побеждает не тот, кто громче, а тот, кто понятнее — и ближе сразу нескольким поколениям.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Анастасия Луковникова
