Менеджер падает с 20-го этажа и начинает видеть призраков: душевный российский сериал с рейтингом 7,6, который вы пропустили, а зря

9 марта 2026 19:00
Кадр из сериала «Закрыть гештальт»

Паранормальная комедия с Денисом Власенко.

Российские сериалы часто ругают за мрачность и бесконечные криминальные истории. На фоне детективов и полицейских драм один необычный проект почему-то прошел почти незаметно.

Речь о сериале «Закрыть гештальт», который вышел в 2022 году. У него рейтинг 7,6 на «Кинопоиске», и многие зрители удивляются, как могли пропустить такую душевную историю.

Сюжет, который начинается с падения

Главный герой — менеджер автосалона Федор Ярцев. Обычный парень внезапно падает с 20-го этажа и… выживает. Чудо заканчивается неожиданным последствием. После падения Федор начинает видеть призраков.

К нему приходят души людей, которые не могут уйти в иной мир, пока не решат свои земные проблемы. Герой становится чем-то вроде медиума и психолога одновременно.

Призраки из нашей жизни

Каждый эпизод знакомит зрителя с новыми персонажами. Среди них — злопамятная теща, карикатурный школьный физрук, бандит из 90-х и интеллигентная старушка.

Сериал легко балансирует между комедией и драмой. Сначала зритель смеется над абсурдными ситуациями, а через минуту ловит себя на мысли, что история неожиданно трогает.

Самая сильная линия

Особенно эмоциональной получилась история с отцом Федора, пишут в Сети зрители. Мужчина исчез, когда герою было всего 20 лет. Парадокс ситуации в том, что во время их встречи сын оказывается старше собственного отца.

«Закрыть гештальт» показывает простую, но важную мысль. Многие вещи лучше успеть сказать при жизни. Иногда для этого не нужен мистический дар. Достаточно просто не откладывать разговор на потом.

Фото: Кадр из сериала «Закрыть гештальт»
Екатерина Адамова
