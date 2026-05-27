Русский English
Мелкие хулиганы, вечные раздолбаи: Трус, Балбес и Бывалый у Гайдая были не только бандитами – вот кем работали «под прикрытием»

27 мая 2026 08:00
В «Операции “Ы”» вы точно обратили внимание, но в других картинах – не факт.

Советский зритель легендарную троицу из Труса, Балбеса и Бывалого знает в первую очередь, как воплощение хулиганства и вечного «пофигизма». То они барышню по заказу Саахова похищают, то с самогонным аппаратом по кустам бегают.

Но Гайдай никогда не показывал их только как бандитов – напротив, он делал из них зеркало маленького советского человека, который вроде и не злодей, но на законы смотрит с прищуром.

В короткометражках «Пес Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики» герои висят на грани между бизнесом и уголовным кодексом – варят первач, браконьерствуют, торгуют из-под полы. В их домике даже свой мини-завод: бутыли, аппараты, полки для готовой продукции. Всё по уму – кроме уголовного кодекса.

Но потом у ребят наступает светлая полоса. В фильме «Дайте жалобную книгу» Гайдай показывает, что у них есть и вполне легальная работа.

Балбес (Никулин) трудится продавцом, Трус (Вицин) стал завотделом, а Бывалый (Моргунов) дорос до директора магазина верхней одежды. Честный труд, никакой самогонки – почти социалистическая идиллия.

В «Операции “Ы”» компания снова возвращается к торговле – кто-то продаёт картинки, кто-то петушки на палочке, кто-то изображает контролёра. Но тут они, все же, бандиты под прикрытием.

В любом случае, в каждой сцене с троицой из киновселенной Гайдая чувствуется одно: они созданы для того, чтобы что-то продавать, договариваться, юлить и выкручиваться. Они не воры по натуре – они просто вечные «темщики» советской эпохи, которым катастрофически не везёт с работодателями.

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница» (1966), «Дайте жалобную книгу» (1965)
Алексей Плеткин
