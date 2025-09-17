Мечтал стать вампиром, но в итоге погиб из-за Кэтрин: что стало с Джереми Гилбертом в «Дневниках вампира»

Если честно, мало кому в «Дневниках вампира» доставалось так жестоко, как Джереми Гилберту. Брат Елены (или, как потом выяснилось, двоюродный) прошёл через череду смертей, воскрешений и разбитых сердец, которые сделали его одним из самых многострадальных персонажей сериала.

От проблемного подростка до медиума

В начале истории Джереми — обычный школьник, переживающий смерть родителей и зависимый от наркотиков. Он влюблён в Вики Донован, но та погибает, и Дэймон стирает ему воспоминания, чтобы облегчить боль. Позже Джереми встречается с Анной-вампиром, а затем с Бонни Беннет, и каждая любовь оборачивается потерей.

Несколько раз Джереми умирает и возвращается к жизни: его спасает кольцо Гилбертов, потом магия Бонни. После одного из воскрешений он получает способность видеть мёртвых — становится медиумом.

Джереми как охотник из Братства Пяти

В 4-м сезоне Джереми становится охотником на вампиров, причём именно он убивает Кола, что приводит к катастрофическим последствиям для линии Майклсонов.

Но вскоре его ждёт очередной удар: Кэтрин скармливает его Сайласу, и Джереми погибает. Елена теряет контроль, отключает человечность и сжигает дом вместе с телом брата. Позже Бонни снова возвращает его к жизни.

Новая жизнь и уход из Мистик-Фоллс

В 6-м сезоне Джереми решает начать всё сначала. Формально он уезжает в художественную школу, но на самом деле Аларик снабжает его оружием и наводками: Джереми становится охотником на вампиров на полную ставку.

Возвращение и финал

В последнем сезоне он возвращается в Мистик-Фоллс: именно Джереми вместе с Алариком и Кэролайн открывает школу-пансион для детей с особыми способностями. Здесь он уже не просто младший брат «той самой Елены», а учитель и наставник для нового поколения.

Камео в «Наследии»

Судьба Джереми не закончилась вместе с TVD: в «Наследии» он появляется как охотник, который иногда помогает Аларику. Так что, в отличие от многих других героев, Джереми остался жив — и, пожалуй, заслужил свой шанс на спокойную жизнь.

Хотя фанаты часто шутят: для Мистик-Фоллс смерть — это почти передышка, а вот Джереми пришлось выжить и справляться с болью снова и снова.

