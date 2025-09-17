Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мечтал стать вампиром, но в итоге погиб из-за Кэтрин: что стало с Джереми Гилбертом в «Дневниках вампира»

Мечтал стать вампиром, но в итоге погиб из-за Кэтрин: что стало с Джереми Гилбертом в «Дневниках вампира»

17 сентября 2025 20:04
Кадр из сериала «Дневники вампира»

Судьба этого персонажа была очень трагичной.

Если честно, мало кому в «Дневниках вампира» доставалось так жестоко, как Джереми Гилберту. Брат Елены (или, как потом выяснилось, двоюродный) прошёл через череду смертей, воскрешений и разбитых сердец, которые сделали его одним из самых многострадальных персонажей сериала.

От проблемного подростка до медиума

В начале истории Джереми — обычный школьник, переживающий смерть родителей и зависимый от наркотиков. Он влюблён в Вики Донован, но та погибает, и Дэймон стирает ему воспоминания, чтобы облегчить боль. Позже Джереми встречается с Анной-вампиром, а затем с Бонни Беннет, и каждая любовь оборачивается потерей.

Несколько раз Джереми умирает и возвращается к жизни: его спасает кольцо Гилбертов, потом магия Бонни. После одного из воскрешений он получает способность видеть мёртвых — становится медиумом.

Джереми как охотник из Братства Пяти

В 4-м сезоне Джереми становится охотником на вампиров, причём именно он убивает Кола, что приводит к катастрофическим последствиям для линии Майклсонов.

Но вскоре его ждёт очередной удар: Кэтрин скармливает его Сайласу, и Джереми погибает. Елена теряет контроль, отключает человечность и сжигает дом вместе с телом брата. Позже Бонни снова возвращает его к жизни.

Новая жизнь и уход из Мистик-Фоллс

Кадр из сериала «Дневники вампира»

В 6-м сезоне Джереми решает начать всё сначала. Формально он уезжает в художественную школу, но на самом деле Аларик снабжает его оружием и наводками: Джереми становится охотником на вампиров на полную ставку.

Возвращение и финал

В последнем сезоне он возвращается в Мистик-Фоллс: именно Джереми вместе с Алариком и Кэролайн открывает школу-пансион для детей с особыми способностями. Здесь он уже не просто младший брат «той самой Елены», а учитель и наставник для нового поколения.

Камео в «Наследии»

Судьба Джереми не закончилась вместе с TVD: в «Наследии» он появляется как охотник, который иногда помогает Аларику. Так что, в отличие от многих других героев, Джереми остался жив — и, пожалуй, заслужил свой шанс на спокойную жизнь.

Хотя фанаты часто шутят: для Мистик-Фоллс смерть — это почти передышка, а вот Джереми пришлось выжить и справляться с болью снова и снова.

Ранее мы писали: Для осенних вечеров идеально подходит этот новый сериал от Netflix: вышел недавно, а рейтинг уже 80%.

Фото: Кадр из сериала «Дневники вампира»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Читать дальше 28 сентября 2025
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Читать дальше 27 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше