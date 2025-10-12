«Мечта Эшрефа 2» догнала «Клюквенный щербет» по зрительскому интересу: и есть как минимум 3 причины увидеть сериал

Во втором сезоне сериал «Мечта Эшрефа» с Демет Оздемир и Чагатаем Улусоем показал то, чего не ожидали даже поклонники турецких драм: стремительный рост интереса и обсуждаемости.

По данным турецких СМИ Patronlar Dünyası и BreakingNews Turkey, проект стабильно входит в тройку лидеров эфира, набирая до 17 % зрительской доли.

Теперь о нём говорят наравне с «Клюквенным щербетом», который остаётся старожилом рейтингов, — и это уже достижение само по себе.

Появление русской мафии

Создатели сериала рискнули расширить сюжет, введя линию русской мафии. Этот поворот добавил динамики, мрачного колорита и остроты, которой часто не хватает традиционным турецким драмам.

«Мечта Эшрефа» стала ближе к криминальному триллеру, где за любовью скрываются пули, предательство и холодный расчёт.

Любовь, проверенная на прочность

Отношения Нисан и Эшрефа остаются сердцем истории, но теперь они проходят через настоящие испытания.

Героиня сталкивается с опасностью лицом к лицу, Эшреф теряет почву под ногами и пытается сохранить то, что для него важно.

Этот сезон стал эмоциональнее: каждый диалог звучит как признание и вызов одновременно.

Турецкие рейтинги и внимание аудитории

По данным турецких изданий Patronlar Dünyası и BreakingNews Turkey, сериал показал 4,19 % рейтинга и 13,32 % доли зрителей во втором эпизоде, а к восьмому результаты выросли до 6,75 % и 17,11 %.

В Турции рейтинг измеряется по трём основным категориям: • Total — общая аудитория всех возрастов, • AB — зрители с высшим образованием и высоким доходом, • 20+ABC1 — люди старше двадцати лет с активным социальным статусом, то есть основная платёжеспособная аудитория.

Во всех этих категориях «Мечта Эшрефа 2» стабильно входит в тройку лидеров, а в 20+ABC1 достигает 7,81 % рейтинга и 19,60 % доли. Для турецкого телевидения это очень высокий результат.

Клюквенный щербет» остаётся на уровне 10–11 %, но именно «Мечта Эшрефа 2» демонстрирует самый быстрый рост интереса и вовлечённости за последние месяцы.

Сериал доказал, что турецкое телевидение умеет меняться: он стал сочетанием драмы, экшена и психологической глубины.

Также прочитайте: Если бы Сюмбюля-агу не сделали евнухом? ИИ рассказал его возможную историю, от которой мурашки по коже