Маякин вернулся к роли экс-следователя: на НТВ выходит новый сериал, после которого вы забудете о «Скорой помощи 8»

5 декабря 2025 19:35
«Законник»

Бывший следователь получает шанс на месть — и переходит туда, где закон давно не действует.

Зрители НТВ, вполне могут дождаться в конце 2025 года долгожданную премьеру сериала «Законник».

Пока эфирная сетка канала не обновлена и этот момент под вопросом, но не исключено, что после трансляции «Скорой помощи 8», его время займёт именно этот проект, пишет дзен-канал Мир современного кино.

В сериале Роман Маякин снова играет роль, близкую к его лучшим криминальным работам. Формально перед нами детективная драма, но по факту — личная история потери, злости и опасной сделки, в которую герой вынужден вступить ради ответа на один вопрос: кто убил его дочь?

Кирилл теряет семью — и получает предложение, от которого нельзя отказаться

В центре сюжета — бывший следователь Кирилл (Маякин). Три года назад его дочь стала жертвой неуловимого киллера. Убийцу так и не нашли, дело рассыпалось, а Кирилл погрузился в состояние, которое сложно назвать жизнью.

Именно в этот момент один из мафиози — новая цель того самого киллера — нанимает Кирилла для поиска преступника. И бывший законник оказывается на службе у тех, кого ещё недавно преследовал.

"Законник"

Киллер, который «не убивает руками»

Главная интрига сериала — метод преступника. По версии следствия, он не оставляет следов, потому что не прикасается к жертвам: смертоносный вирус уже находится в их крови.

Для Кирилла это означает одно: нужно искать не человека, а цепочку, по которой вирус распространяется. И он единственный, кто в состоянии сопоставить улики и разглядеть замысел убийцы.

Кто ещё участвует в проекте

В сериале снялись Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Дмитрий Власкин, Евгений Санников, Олег Савцов, Владимир Селезнёв и Юлия Волкова.

Режиссёр — Денис Карышев, знакомый зрителям по «Рикошету» (2019–2022), где также снимался Устюгов.

Сезон будет состоять из 10 серий.

Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
