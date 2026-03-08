Матвеев встретил «реального Стрелецкого» из «Триггера» и чуть не бросил работу: «Я многое переосмыслил»

Для огромного числа зрителей Максим Матвеев до «Триггера» был не таким уж и известным. Он выступал в театре, снимался в полнометражных фильмах, но на ТВ не блистал. Сериал перевернул всё.

Матвеев не просто сыграл жёсткого психиатра с провокационными методами — он сам оказался под прицелом этой методики. Прототипом его героя стал бизнес‑коуч Сергей Насибян, и встреча с ним в реальности оказалась настолько мощной, что актёр, по собственному признанию, едва не распрощался с профессией.

Прототип Стрелецкого

Артём Стрелецкий из «Триггера» прославился жёсткими, даже провокационными методами работы. Он мог запереть пациента с клаустрофобией в старом сарае, чтобы тот наконец встретился лицом к лицу со своим страхом и детской травмой.

За этим экранным образом стоял реальный человек — психотерапевт Сергей Насибян, который не только стал прототипом, но и участвовал в создании сериала как консультант. С Насибяном Максим Матвеев встретился уже после первого сезона, и та беседа перевернула всё.

Визит к психиатру

В один из рабочих дней Матвеев попросил Насибяна показать метод на нём самом. Психотерапевт согласился, и актёр честно рассказал ему несколько личных эпизодов из детства.

Насибян выслушал и спокойно заметил, что после таких событий неудивительно, что Максим стал актёром. А потом добавил, что готов провести с ним пару сеансов — и тогда Матвеев, возможно, навсегда потеряет желание играть и оставит профессию. Прервать диалог поспешил продюсер, но разговор всё равно успел подействовать.