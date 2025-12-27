Меню
«Матрица», «Интерстеллар», «Любовь и голуби»: любимые фильмы самого загадочного финалиста «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса

27 декабря 2025 12:48
Александр Шепс

Список достаточно странный, как и сам его обладатель.

Имя Александра Шепса вы могли ни разу не слышать в контексте кино, но в России его знают почти все — даже те, кто ни одной серии «Битвы экстрасенсов» так и не посмотрел. Финалист самого мистического шоу страны давно стал медиаперсоной, а его вкусы в кино неожиданно многое говорят о том, каким он видит мир.

Не только маг, но и зритель

В подборке «Выбор Александра Шепса» на Rutube рядом стоят фильмы, которые редко встретишь в одном списке. Тут и философская фантастика, и жесткие боевики, и старая советская лирика. Шепс явно тянется к историям, где есть не только действие, но и попытка заглянуть за границы реальности.

Матрицы, космос и предчувствие конца

В пятерке — «Матрица», культовый фильм о том, что мир может быть всего лишь иллюзией. Там же — «Интерстеллар» Кристофера Нолана, где человек пытается спасти человечество, разрывая пространство и время. Эти выборы выглядят логично: Шепс всегда говорил, что реальность многослойна, а сознание способно видеть больше, чем кажется.

Монстры и судьба

Самый громкий современный пункт — «Хищник: Планета смерти». На первый взгляд это просто зрелищный экшен, но за монстрами и взрывами скрывается тема охоты, выбора и выживания — а это уже почти философия.

Любовь как противовес

Рядом с фантастикой и апокалипсисом стоит советская классика «Любовь и голуби». Теплая, земная, очень человеческая. Похоже, Шепс ценит не только тайны Вселенной, но и простые чувства. А еще фантастика «Дитя человеческое»

Его список — это странный, но честный портрет человека, который ищет смысл и в космосе, и на кухне за чашкой чая. Даже если в магию вы не верите, этот киновыбор точно заставляет присмотреться.

Ранее портал «Киноафиша» писал про аниме, которые советует экстрасенс Олег Шепс.

Фото: Кадр из шоу «Битва экстрасенсов»
Екатерина Адамова
