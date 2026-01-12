«Маленькие катастрофы», а рейтинг — не маленький: этот сериал советую включить всем, кто без ума от «Большой маленькой лжи»

Сериал «Маленькие катастрофы» после премьеры сразу стали сравнивать с «Большой маленькой ложью».
Причина понятна: в центре — закрытое сообщество обеспеченных семей, где за внешним спокойствием скрываются страхи, напряжённые отношения и темы, которые люди предпочитают замалчивать.
С чего начинается история
Главная героиня Джесс приезжает в больницу с десятимесячной дочерью. Осмотр выявляет тяжёлую травму — перелом черепа.
Чёткого объяснения произошедшему у матери нет, в показаниях она путается. По протоколу врачи вызывают социальные службы, а затем к делу подключается полиция.
С этого момента жизнь семьи перестаёт быть частной, а материнство оказывается под официальным подозрением.
Дружба, которая не выдерживает давления
Джесс, её муж Эд и педиатр Лиз входят в компанию из четырёх лондонских семей, знакомых много лет.
Они вместе проходили курсы для будущих родителей, дружили домами и считали себя опорой друг для друга. Но после инцидента привычные связи начинают рушиться.
Поддержка сменяется недоверием, а каждый разговор превращается в скрытый допрос.
Детективная линия
Расследование в сериале развивается медленно и камерно. Действие почти не выходит за пределы нескольких домов, больницы и школьного двора.
Авторы не делают ставку на эффектные сцены, а показывают, как давление системы, подозрения окружающих и страх за детей постепенно ломают героев изнутри.
О чём сериал на самом деле
За детективной интригой скрывается разговор о материнстве и непомерных ожиданиях, которые общество возлагает на женщин, пишет blog.okko.tv.
Любая ошибка, усталость или слабость здесь легко превращаются в повод для обвинений. Сериал задаёт неудобный вопрос: где проходит граница между заботой о ребёнке и тотальным контролем над семьёй.
Сравнение с «Большой маленькой ложью» неизбежно
Оба проекта соединяют семейную драму с расследованием и показывают, как благополучная среда скрывает глубокие трещины. Но в отличие от «Большой маленькой лжи», «Маленькие катастрофы» обходятся без масштабных эффектов и громких конфликтов, сосредотачиваясь на повседневных ситуациях и личных решениях, от которых и зависит ход всей истории.
Рейтинг сериала «Маленькие катастрофы» на IMDb — 7,0.
