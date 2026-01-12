«Маленькие катастрофы», а рейтинг — не маленький: этот сериал советую включить всем, кто без ума от «Большой маленькой лжи»

Благополучная жизнь трещит по швам, когда частная трагедия становится делом полиции.

Сериал «Маленькие катастрофы» после премьеры сразу стали сравнивать с «Большой маленькой ложью».

Причина понятна: в центре — закрытое сообщество обеспеченных семей, где за внешним спокойствием скрываются страхи, напряжённые отношения и темы, которые люди предпочитают замалчивать.

С чего начинается история

Главная героиня Джесс приезжает в больницу с десятимесячной дочерью. Осмотр выявляет тяжёлую травму — перелом черепа.

Чёткого объяснения произошедшему у матери нет, в показаниях она путается. По протоколу врачи вызывают социальные службы, а затем к делу подключается полиция.

С этого момента жизнь семьи перестаёт быть частной, а материнство оказывается под официальным подозрением.

Дружба, которая не выдерживает давления

Джесс, её муж Эд и педиатр Лиз входят в компанию из четырёх лондонских семей, знакомых много лет.

Они вместе проходили курсы для будущих родителей, дружили домами и считали себя опорой друг для друга. Но после инцидента привычные связи начинают рушиться.

Поддержка сменяется недоверием, а каждый разговор превращается в скрытый допрос.

Детективная линия

Расследование в сериале развивается медленно и камерно. Действие почти не выходит за пределы нескольких домов, больницы и школьного двора.

Авторы не делают ставку на эффектные сцены, а показывают, как давление системы, подозрения окружающих и страх за детей постепенно ломают героев изнутри.

О чём сериал на самом деле

За детективной интригой скрывается разговор о материнстве и непомерных ожиданиях, которые общество возлагает на женщин, пишет blog.okko.tv.

Любая ошибка, усталость или слабость здесь легко превращаются в повод для обвинений. Сериал задаёт неудобный вопрос: где проходит граница между заботой о ребёнке и тотальным контролем над семьёй.

Сравнение с «Большой маленькой ложью» неизбежно

Оба проекта соединяют семейную драму с расследованием и показывают, как благополучная среда скрывает глубокие трещины. Но в отличие от «Большой маленькой лжи», «Маленькие катастрофы» обходятся без масштабных эффектов и громких конфликтов, сосредотачиваясь на повседневных ситуациях и личных решениях, от которых и зависит ход всей истории.

Рейтинг сериала «Маленькие катастрофы» на IMDb — 7,0.

