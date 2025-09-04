Меню
Матеманализ, радиотехника или термодинамика? Разбираемся, что за предмет сдавал Шурик в «Операции „Ы“»

4 сентября 2025 12:15
Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Разгадали, к чему готовился главный герой киноленты.

Фанаты Гайдая до сих пор спорят об этом. В новелле «Наваждение» из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» студент Шурик так увлечён подготовкой, что случайно оказывается в квартире Лиды, а романтика мешается с зубрёжкой формул. Но сам предмет в картине ни разу не называют — и это породило десятки теорий.

Внимательные зрители заглянули на доску в одной из сцен и заметили длинные формулы. Учитывая, что Шурик учился в политехническом институте, сразу стало ясно: к гуманитарным наукам это точно не имеет отношения.

Основные версии — математический анализ, радиотехника и теоретические основы электротехники. Есть и любопытная гипотеза про сопромат и термодинамику: якобы показанные в кадре уравнения принадлежат именно этим разделам. Однако часть киноманов уверена, что всё проще — Шурик просто готовился к экзамену по общей физике, где могли встречаться все эти темы.

Ответа нет до сих пор, но именно эта загадка делает сцену культовой: каждый зритель видит «свой» экзамен — и вспоминает собственные студенческие ночи перед зачетами.

Читайте также: Вес — 430 кг, скорость — 60 км/ч: почему машину из «Операции "Ы"» называли моргуновкой

Фото: Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
