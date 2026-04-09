Мастер, но вместо Маргариты другая: этот сериал с Евгением Цыгановым обязательно посмотрю — сюжет увлек

Съёмки 12-серийной драмы «Уехать нельзя остаться» стартовали в апреле.

В проекте снялись Евгений Цыганов, Юлия Александрова, Леонид Бичевин, Любовь Аксенова, Ольга Румянцева, Анна Ковалёва, Алексей Ведерников, Галина Мельник и Евгений Ганелин. Режиссёром картины стала Мария Шульгина, в её фильмографии — «Почка» и «Любовь без размера».

Главный герой — терапевт районной поликлиники Станислав Виноградов в исполнении Евгения Цыганова. Девять лет он по привычке участвует в лотерее грин‑карт и мечтает о заграничной жизни с домом и зелёным газоном. В его спокойную рутину вмешивается сотрудник спецслужб, сыгранный Леонидом Бичевиным. Ему предлагают сделку: подделать гибель и уехать в США по легальной схеме, чтобы семья не узнала правду.

В браке Станислава нет радости, жена постоянно недовольна, с дочерью у него натянутые отношения. После раздумий он соглашается на операцию. По мере приближения отъезда герой начинает иначе смотреть на свою жизнь. Он понимает, что на самом деле хочет остаться и вернуть прежние отношения.

Режиссёр отметила, что именно Цыганов хорошо подошёл на роль рефлексирующего русского человека — чуткого и мечтательного. Она также пояснила, что идею принесло детство: она выросла в 80‑е и много смотрела американские фильмы и мультики, что заставило её задуматься над темой. Мне только жаль, что в дуэте с Цыгановым не снялась Юлия Снигирь. Тогда бы мы увидели на экране вновь Мастера и Маргариту.

«Эта роль для меня не совсем типична, и я сказал режиссеру Маше Шульгиной, что она написана будто бы под другого артиста. Она согласилась, но при этом ответила, что ей было бы интересно, увидеть в ней именно меня. И поскольку мне понравилась её предыдущая работа, то я решил довериться и нисколько об этом не жалею», – поделился Евгений Цыганов.

Сериал точно понравится тем, кто любит любовные истории совмещенные со шпионским триллером. Проект также комбинирует мрачные элементы (психологизм, «очарование зла») с комедийными ситуациями. Юлия Александрова я думаю идеально впишется в роль. Комедии ей великолепно удаются.