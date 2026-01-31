Меню
Киноафиша Статьи Масленица по-средиземски: зеленые — для хоббитов, красные — для Саурона, желтые — для Смауга. Чем покрасить блины, если вы фанат «Властелина колец»

31 января 2026 11:50
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Праздник в стиле фэнтези: блины без химии и со смыслом.

Масленица всегда приходит внезапно. Вроде только вчера думали, чем пережить зиму, а сегодня уже стоим у плиты и ловим себя на желании сделать блины не просто вкусными, а с идеей. В этом году идея нашлась сама собой — если уж красить блины, то со смыслом. И тут неожиданно помог «Властелин колец».

Блины для хоббитов

Зелёные блины — выбор очевидный. Это Шир, трава, спокойствие и бесконечные завтраки. Для цвета подойдёт шпинат или петрушка. Листья нужно пробить блендером с небольшим количеством воды, отжать сок и добавить его прямо в тесто. Вкус не меняется, цвет получается мягкий, природный. Такие блины хороши с творогом, мёдом и всем, что хочется есть без спешки.

Золото Смауга

Оранжевые блины — для тех, кто любит эффект. Здесь работает морковь или тыква. Их отваривают или запекают, делают пюре и вмешивают в тесто. Цвет получается тёплый, густой, почти как золото, которое так любил Смауг. Особенно красиво смотрятся стопкой, если подать с маслом или сметаной.

Тень Саурона

Красные блины — самый драматичный вариант. Свекольный сок даёт насыщенный оттенок, напоминающий лаву Мордора. Свеклу лучше запечь, затем отжать сок и использовать его вместо части жидкости. Цвет получается глубокий, без лишней сладости.

Масленица — редкий случай, когда можно играть с едой и никто не осудит. Немного фантазии, натуральные красители и блины превращаются не просто в угощение, а в историю. А это, согласитесь, всегда вкуснее.

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
