«Машу и Медведя» любят во всем мире, но вы видели эти 5 серий? Зрители их на дух не переносят на любом языке

Казалось бы, «Маша и Медведь» — непотопляемый хит: сериал обожают дети, терпят родители, а мемы с героиней гуляют по всему интернету. Но и у любимцев публики бывают неудачи. Некоторые серии вызвали у зрителей не смех, а нервный тик и закономерный вопрос: «Что это вообще было?»

«Осторожно, двери закрываются»

Медведь, как обычно, хочет спокойствия, но сценаристы решили, что самое весёлое — смотреть, как герой весь эпизод не может попасть в собственную кладовку. Да, вы не ослышались: целая серия про медведя, пытающегося открыть дверь. Ни Машиных шуток, ни привычного драйва — только вязание и унылые попытки спрятать клубки.

«Волшебный десерт»

Тут сценаристы явно «пересластили». Маша вдруг решает, что облака — это еда, и угощает всех «воздушным десертом». Красиво нарисовано, но с точки зрения логики — полный сахарный коматоз. Похоже, авторы решили, что маленьким зрителям можно подать всё, если это розовое и блестит.

«Рыбацкое счастье»

Медведь соревнуется в рыбалке с котом, а Маша внезапно становится рыболовом-экстрасенсом и притягивает рыбу прямо руками. Сценарий будто списан с детского сна после литра лимонада: странно, громко и без смысла. Зрители после эпизода признались — скучно даже детям.

«Звуки музыки»

Вот уж по-настоящему тяжёлый для ушей эпизод. Маша решает стать музыкантом, но выходит как всегда — хаос, шум и ноль мелодии. Сюжет минимален, динамика на нуле, зато уровень раздражения бьёт рекорды. Некоторые фанаты даже прозвали серию «Симфонией апокалипсиса».

«Принцесса и чудовище»

Абсолютный антихит. В дом к спящему Медведю врываются странные люди ради фото, а Маша... помогает им! За что? Зачем? Логика умерла в первом же кадре. К тому же серию почему-то объявили первой в седьмом сезоне — хотя выглядит она как вырезанный эксперимент, который случайно пустили в эфир.

«Маша и Медведь» всё ещё остаётся одной из самых узнаваемых анимационных франшиз, но эти пять эпизодов лучше не пересматривать. Пусть остаются в истории — как пример того, что даже любимые герои иногда ошибаются.

