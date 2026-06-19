Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Машков в «Ликвидации», безусловно, хорош, но вы видели эти 3 сериала? Тут его персонажи гораздо круче Гоцмана

Машков в «Ликвидации», безусловно, хорош, но вы видели эти 3 сериала? Тут его персонажи гораздо круче Гоцмана

19 июня 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Григорий Р.»

Из-за культового проекта многие забывают о других работах актера.

Когда говорят о лучших ролях Владимира Машкова на телевидении, первым делом вспоминают «Ликвидацию». Образ Давида Гоцмана получился настолько ярким, что затмил многие другие проекты актёра. Но за последние годы Машков сыграл ещё несколько персонажей, которые заслуживают не меньшего внимания.

Григорий Р.

В этом восьмисерийном проекте Машков перевоплотился в одну из самых загадочных фигур отечественной истории — Григория Распутина.

Сюжет строится вокруг расследования, которое начинается после революционных событий. Следователю Генриху Свиттену поручают собрать материалы о жизни и смерти Распутина. Постепенно перед зрителем возникает совсем не тот образ, который принято считать общеизвестным.

Главное достоинство сериала «Григорий Р.» — именно работа Машкова. Его Распутин одновременно пугает, очаровывает и заставляет сомневаться в собственных выводах. Актёр буквально держит на себе весь проект.

Родина

Кадр из сериала «Родина»

Один из самых серьёзных сериалов в карьере Машкова. Здесь он сыграл майора Алексея Брагина — военного, который после нескольких лет плена неожиданно возвращается домой.

Однако вместо счастливого воссоединения начинается сложная психологическая история. Герой пытается вернуться к нормальной жизни, а спецслужбы подозревают, что за годы заключения с ним произошло нечто гораздо более серьёзное.

Медное солнце

Пожалуй, одна из самых недооценённых работ актёра. Действие «Медного солнца» разворачивается накануне распада СССР. Во время вывода войск в одной из южных республик от своей части остаётся военный оркестр. Музыканты оказываются практически беззащитны перед надвигающейся угрозой.

Машков играет майора Михаила Карякина — дирижёра оркестра, которому приходится взять на себя ответственность за десятки людей. Вместо привычного героя-оперативника здесь совсем другой персонаж: спокойный, интеллигентный, но способный принимать жёсткие решения в критической ситуации.

Фото: Кадр из сериала «Григорий Р.»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Читать дальше 19 июня 2026
Если вас покорил «Леший» на НТВ, ловите еще 2 детектива с той же атмосферой: крутой герой, глушь и старые тайны Если вас покорил «Леший» на НТВ, ловите еще 2 детектива с той же атмосферой: крутой герой, глушь и старые тайны Читать дальше 18 июня 2026
Этот сериал-триллер 2026 года легко уделает любой громкий хит НТВ: не зря его так долго ждали Этот сериал-триллер 2026 года легко уделает любой громкий хит НТВ: не зря его так долго ждали Читать дальше 18 июня 2026
«Кругом одни дебилы», «Плюнули и выключили»: НТВ запустил новый хит, но он с треском провалился — собрали отзывы «Кругом одни дебилы», «Плюнули и выключили»: НТВ запустил новый хит, но он с треском провалился — собрали отзывы Читать дальше 19 июня 2026
Не только новый сезон «Невского»: 3 самых ожидаемых сериала НТВ — есть и детектив с Паламарчуком Не только новый сезон «Невского»: 3 самых ожидаемых сериала НТВ — есть и детектив с Паламарчуком Читать дальше 19 июня 2026
На ИВИ одна из главных новинок июня — исторический сериал: Москва 1960 года, полковник КГБ и черная оспа На ИВИ одна из главных новинок июня — исторический сериал: Москва 1960 года, полковник КГБ и черная оспа Читать дальше 19 июня 2026
Не только НТВ выдает хиты: 3 российских сериала 2026 года в жанре «детектив», которые уже можно посмотреть полностью Не только НТВ выдает хиты: 3 российских сериала 2026 года в жанре «детектив», которые уже можно посмотреть полностью Читать дальше 19 июня 2026
Режиссер любимых сериалов НТВ готовит новый ретро-детектив о дерзком преступлении в Ленинграде — я уже добавила его в «Буду смотреть» Режиссер любимых сериалов НТВ готовит новый ретро-детектив о дерзком преступлении в Ленинграде — я уже добавила его в «Буду смотреть» Читать дальше 18 июня 2026
«Первый отдел», конечно, хорош, но эта новинка НТВ тоже ничего: что зрители пишут о сериале «Леший» «Первый отдел», конечно, хорош, но эта новинка НТВ тоже ничего: что зрители пишут о сериале «Леший» Читать дальше 17 июня 2026
Над этой загадкой «Ликвидации» до сих пор спорят историки: был ли у Давида Гоцмана реальный прототип? Над этой загадкой «Ликвидации» до сих пор спорят историки: был ли у Давида Гоцмана реальный прототип? Читать дальше 17 июня 2026
Фома в «Невском» — лишь верхушка айсберга: 2 сериала с Паламарчуком, которые по рейтингу даже выше хита НТВ Фома в «Невском» — лишь верхушка айсберга: 2 сериала с Паламарчуком, которые по рейтингу даже выше хита НТВ Читать дальше 17 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше