Машков в «Ликвидации», безусловно, хорош, но вы видели эти 3 сериала? Тут его персонажи гораздо круче Гоцмана

Когда говорят о лучших ролях Владимира Машкова на телевидении, первым делом вспоминают «Ликвидацию». Образ Давида Гоцмана получился настолько ярким, что затмил многие другие проекты актёра. Но за последние годы Машков сыграл ещё несколько персонажей, которые заслуживают не меньшего внимания.

Григорий Р.

В этом восьмисерийном проекте Машков перевоплотился в одну из самых загадочных фигур отечественной истории — Григория Распутина.

Сюжет строится вокруг расследования, которое начинается после революционных событий. Следователю Генриху Свиттену поручают собрать материалы о жизни и смерти Распутина. Постепенно перед зрителем возникает совсем не тот образ, который принято считать общеизвестным.

Главное достоинство сериала «Григорий Р.» — именно работа Машкова. Его Распутин одновременно пугает, очаровывает и заставляет сомневаться в собственных выводах. Актёр буквально держит на себе весь проект.

Родина

Один из самых серьёзных сериалов в карьере Машкова. Здесь он сыграл майора Алексея Брагина — военного, который после нескольких лет плена неожиданно возвращается домой.

Однако вместо счастливого воссоединения начинается сложная психологическая история. Герой пытается вернуться к нормальной жизни, а спецслужбы подозревают, что за годы заключения с ним произошло нечто гораздо более серьёзное.

Медное солнце

Пожалуй, одна из самых недооценённых работ актёра. Действие «Медного солнца» разворачивается накануне распада СССР. Во время вывода войск в одной из южных республик от своей части остаётся военный оркестр. Музыканты оказываются практически беззащитны перед надвигающейся угрозой.

Машков играет майора Михаила Карякина — дирижёра оркестра, которому приходится взять на себя ответственность за десятки людей. Вместо привычного героя-оперативника здесь совсем другой персонаж: спокойный, интеллигентный, но способный принимать жёсткие решения в критической ситуации.