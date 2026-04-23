Киноафиша Статьи Какой год показан в «17 мгновениях весны»? Кажется, Штирлиц постоянно путешествовал во времени, а мы и не знали

Какой год показан в «17 мгновениях весны»? Кажется, Штирлиц постоянно путешествовал во времени, а мы и не знали

23 апреля 2026 18:00
Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Эту деталь заметили самые внимательные.

В советские годы многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны» смотрели буквально все. Зрители разбирали диалоги на цитаты, обсуждали детали сюжета и не пропускали ни одной серии. Эта лента по праву считается одной из самых известных и популярных в истории отечественного кино.

События показаны в самом конце Второй мировой войны — в 1945-м. Центральный персонаж, наш разведчик Максим Исаев (он же Штирлиц), действует в глубоком тылу противника, в гитлеровской Германии.

По замыслу создателей, каждая мельчайшая подробность должна была соответствовать исторической достоверности. Однако не всё здесь так безупречно, как кажется на первый взгляд.

В одном из эпизодов Штирлиц слегка задремал в машине. И тут самый внимательный телезритель может разглядеть необычную деталь. Рядом с отечественным автомобилем, в котором сидит герой, стоит… грузовик ЗИЛ-130!

Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Проблема в том, что данная модель сошла с конвейера только в конце пятидесятых или даже в начале шестидесятых годов. Иными словами, спустя 15–20 лет после событий, которые показаны на экране.

Подобная оплошность, конечно, не способна перечеркнуть достоинства картины. «Семнадцать мгновений весны» по-прежнему остаётся великим фильмом, который продолжают пересматривать и спустя годы.

Фото: Кадры из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
