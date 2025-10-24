«Маша и Медведь», «Фиксики» или все-таки «Крокодил Гена» с «Ежиком в тумане»? Какой мультик пойдет ребенку на пользу — объяснила психолог

Сегодняшние дети растут среди ярких, быстрых и шумных мультфильмов — от «Маши и Медведя» до «Фиксиков» и «Трёх котов». Родители, глядя на этот нескончаемый поток движущихся картинок и звуков, всё чаще задаются вопросом: а может, вернуть в дом «Крокодила Гену», «Котёнка по имени Гав» и «Винни-Пуха»? Ведь в этих старых историях всё казалось понятнее, спокойнее и добрее.

Как отмечает семейный и детский психолог Наталья Наумова, важно понимать — каждый мультфильм должен соответствовать возрасту ребёнка.

«Сейчас у современных мультфильмов есть чёткая маркировка, которой стоит придерживаться. Для малышей важны спокойные, добрые истории с понятным разделением добра и зла — такими и были советские мультики», — пояснила специалист в беседе с порталом «Киноафиша».

По словам Наумовой, классические мультфильмы особенно полезны детям младшего возраста. Они не перегружают восприятие и формируют у ребёнка базовое чувство безопасности. В этих историях добро всегда побеждает зло, герои поступают последовательно и честно, а мир кажется надёжным и справедливым.

«Если герой добрый, он добрый до конца. Такие образы дают детям чёткие ориентиры», — отмечает психолог.

Однако, как добавляет эксперт, детям постарше подобные сюжеты могут показаться упрощёнными. Современные мультфильмы вроде «Фиксиков» или «Маши и Медведя» уже строятся иначе — в них герои ошибаются, спорят, исправляются.

«Современные дети лучше понимают, что в каждом человеке есть и добро, и зло. Им важно видеть, что можно ошибиться и измениться. Советские мультики этого не показывали — там права на исправление как будто не существовало», — говорит Наумова.

При этом психолог подчёркивает: современные мультфильмы нередко слишком динамичны. Быстрая смена кадров, громкие звуки и насыщенные цвета способны утомлять ребёнка. Поэтому важно не просто включать мультфильм, а смотреть его вместе.

«Родитель может заметить, где ребёнок испугался, а где, наоборот, впечатлён. Главное — обсуждать увиденное. Тогда просмотр пойдёт на пользу», — подчёркивает Наумова.

Если же мультик вызывает страхи, тревогу или мешает засыпать, стоит ограничить просмотр и при необходимости обратиться к специалисту.

«Не нужно спешить. У каждого возраста свой ритм и свои истории. Не стоит показывать малышам то, что рассчитано на старших. Всё должно идти своим чередом», — подытожила психолог.

Выходит, выбирать стоит не между «старыми» и «новыми» мультфильмами, а между подходящими и неподходящими для конкретного ребёнка. Ведь главное не эпоха, а то, как ребёнок воспринимает историю — и кто рядом, чтобы её объяснить.

