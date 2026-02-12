«Маша и Медведь» — классный, но не единственный: этот мультсериал от «Дисней» уже покорил миллионы зрителей от мала до велика

«Маша и Медведь» сегодня является абсолютным лидером среди детских мультфильмов. Этот проект обожают все: и дети, и взрослые. Он невероятно популярен и за пределами России.

На самом деле есть и другие мультпроекты, которые могут быть полезны для детей. Рассказываю об одном из таких. Он называется «Доктор Плюшева» и создан студией Disney.

О сюжете

В центре сериала находится маленькая девочка шести лет. Ее зовут Дотти. Сама она себя называет доктором Плюшева. Она старается помочь все зверям и окружающим ее людям.

Ей помогают плюшевые игрушки: дракон Стаффи, овечка Лэмми и бегемотик Хэлли. Вместе с ними Дотти учится соблюдать гигиену, правильно питаться и укреплять здоровье.

Почему стоит смотреть

Мультфильм в игровой форме прививает детям полезные правила в отношении гигиены, учебы, отношений. Все серии небольшие, всего 5 сезонов, смотрятся легко и просто. У проекта множество номинаций и побед. А родители маленьких зрителей вынуждены были скупать все игрушки, которые были в мультфильме.

Зрители также в восторге. Об этом говорят отзывы: