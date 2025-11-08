Меню
Киноафиша Статьи «Маша — это угроза, и ей не стоит подражать»: иностранцы посмотрели несколько серий «Маши и медведя» и честно признались, что именно их пугает

8 ноября 2025 14:44
Кадр из мультсериала «Маша и медведь»

Мультсериал точно никого не оставляет равнодушным.

Российский мультсериал «Маша и медведь» стал глобальным феноменом, собрав миллиарды просмотров по всему миру. Однако его популярность сопровождается жаркими спорами среди иностранных родителей, чьи отзывы разделились на два непримиримых лагеря. Изучили самые интеерсные в Сети.

Сторонники: смех для всей семьи и качественная анимация

Многие зрители признаются, что мультфильм нравится не только детям, но и им самим.

«И мне, и моему двухлетнему ребенку нравится "Маша и Медведь". Мультфильм смешной для всех возрастов», — пишет пользователь KC2014.

Кадр из мультсериала «Маша и медведь»

Родителей подкупает доброта и терпение Медведя, а также высочайшее качество анимации.

«Замечательный мультфильм с невероятным вниманием к деталям», — отмечает Charles Z. Crumpler.

Для некоторых сериал стал настоящим спасением, как для Elspeth Pevear:

«Одно из тех редких шоу, которое не является пыткой для меня, чтобы сидеть и смотреть с моей дочкой».

Противники: Маша как плохой пример для подражания

Главная претензия критиков — поведение главной героини. Родителей беспокоит, что Маша демонстрирует непослушание и эгоизм, не получая за это порицания.

«Я все равно не могу воспринимать поведение этой девочки как хороший пример для моей дочери», — делится опасением Ariana C. Пользователь Miss JNK приводит конкретный пример:

«Маша никогда не извиняется за свое плохое поведение. Я купила этот сериал для своей внучки, но теперь ей запрещено его смотреть».

Некоторые зрители, как Bstello, и вовсе считают, что «Маша — угроза, и ей не стоит подражать».

Взгляд психологов: скрытый смысл и социальные модели

Споры вышли за рамки бытового обсуждения. Часть зрителей анализирует скрытые смыслы мультфильма. Пользователь Jcival, представившись психологом, высказывает мнение:

«Машу никто не любит, все животные от нее прячутся, тем самым показывая, что твои "друзья" могут быть злыми с тобой».

Полярность мнений доказывает, что «Маша и Медведь» перестал быть просто развлекательным контентом. Для мировой аудитории он стал поводом для серьезного разговора о воспитании, границах допустимого в детских шоу и культурных различиях в восприятии юмора.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где живут герои мультика «Маша и медведь».

Фото: Кадр из мультсериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
