Marvel, снимай корону: после выхода этого фильма стало понятно — все доллары в прокате будут собирать явно не блокбастеры

21 сентября 2025 09:25
Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

У зрителей сменились интересы.

Аниме уверенно вышло на уровень мировых франшиз: премьера «Истребителя демонов: Бесконечная крепость» в США стала настоящей сенсацией. Фильм с рейтингом R собрал около 70 миллионов долларов в прокате и установил рекорд — ни один аниме-релиз прежде не показывал такого старта. Более того, это оказался крупнейший дебют иностранного фильма в истории США.

Рекорд, о котором заговорил Голливуд

В первый же уикенд «Замок бесконечности» собрал 33 миллиона долларов и моментально обошёл «Покемон: Первый фильм» (1999), державший планку четверть века. Для сравнения: предыдущие части франшизы стартовали куда скромнее (21 и 11,5 миллиона долларов соответственно).

Киноэксперты не скрывают удивления. Пол Дергарабедян из Comscore назвал результат «огромным кассовым событием», подчеркнув, что по масштабам это шестой сентябрьский старт в истории США. И всё это у жанра, который в Голливуде ещё недавно считали нишевым.

Когда аниме победило хорроры и костюмную драму

Релизу пришлось конкурировать с крупными премьерными проектами. «Заклятие: Последняя жертва» собрало 26,1 миллиона, «Аббатство Даунтон: Большой финал» — 18,1. Но против «Истребителя демонов» оба выглядели скромно: аудитория сделала выбор в пользу аниме.

Культурный сдвиг: Marvel уступает место

Эксперты отмечают, что такой успех готовился давно. Стриминги, фан-конвенции, мерч и поколение Z сделали своё дело: аниме перестало быть «для фанатов» и стало массовой культурой. Если раньше именно Marvel собирал по 70 миллионов за уикенд, теперь это может сделать анимационный фильм, основанный на манге.

Что дальше

«Бесконечная крепость» открывает заключительную трилогию франшизы «Истребитель демонов». Такой старт задаёт тон всему циклу и показывает Голливуду: формула блокбастера меняется. Теперь зрители хотят не только супергероев в костюмах, но и смелое визуальное искусство, глубину сюжета и культурный колорит.

Ранее мы писали: Для осенних вечеров идеально подходит этот новый сериал от Netflix: вышел недавно, а рейтинг уже 80%.

Фото: Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
