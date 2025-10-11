Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Marvel показала трейлер «Чудо-человека»: супергерой из Голливуда, 8 динамичных серий и премьера уже в январе на Disney+ (видео)

Marvel показала трейлер «Чудо-человека»: супергерой из Голливуда, 8 динамичных серий и премьера уже в январе на Disney+ (видео)

11 октября 2025 11:21
Кадр из сериала «Чудо-человек»

Это не привычный комикс о спасении планеты, объяснили создатели.

Marvel снова готовит премьеру — и на этот раз не про спасение мира, а про того, кто случайно стал его лицом. Вышел первый трейлер сериала «Чудо-человек» — проекта, который обещает стать самой необычной историей студии последних лет.

Авторы раскрыли дату выхода, первые подробности и актерский состав, но оставили главное за кадром. Что ждет зрителей в январе и почему этот герой не похож ни на Железного человека, ни на Капитана Америку?

Герой, уставший от славы

Главный персонаж — Саймон Уильямс, голливудский актер, который после ионного облучения получает суперспособности и становится Чудо-человеком.

Только вот быть героем оказывается не так просто, когда твое лицо — на афишах, а твои подвиги — в заголовках таблоидов. Marvel в этот раз иронизирует над самой фабрикой грез: даже супергерои здесь заложники рейтингов и контрактов.

Что показали в трейлере

В видео — вспышки софитов, сцены хаоса и усталый взгляд героя, который больше не понимает, где заканчивается роль. Экшен перемешан с сарказмом, а самоирония звучит громче спецэффектов. Это не привычный комикс о спасении планеты, а скорее сатира на ту самую систему, что героев и создаёт.

Когда и где ждать премьеру

Премьера «Чудо-человека» состоится в январе 2026 года на Disney+. В первом сезоне — восемь серий. Главную роль исполнил Яхья Абдул-Матин II, известный по «Аквамену» и «Суду над чикагской семёркой». В сериале также сыграют Бен Кингсли и Лорен Глэйзер, а шоураннером стал Эндрю Гест, автор «Бруклина 9-9».

Похоже, Marvel наконец решила посмотреть на себя со стороны — и показать, что за любой маской супергероя скрывается обычный человек, которому просто хотелось сыграть роль.

Ранее портал «Киноафиша» писал про минусы фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» от Marvel, но они не такие уж и значительные.

Фото: Кадр из сериала «Чудо-человек»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зловещая спираль Белых Ходоков: что на самом деле означал символ, который появлялся в «Игре престолов» снова и снова Зловещая спираль Белых Ходоков: что на самом деле означал символ, который появлялся в «Игре престолов» снова и снова Читать дальше 11 октября 2025
Зима снова близко: объявлена точная дата премьеры спин-оффа «Рыцарь Семи Королевств» по «Игре престолов» Зима снова близко: объявлена точная дата премьеры спин-оффа «Рыцарь Семи Королевств» по «Игре престолов» Читать дальше 11 октября 2025
Медицина оказалась бессильна: в этих 3 турецких сериалах любовь так и не смогла победить — новые хиты Медицина оказалась бессильна: в этих 3 турецких сериалах любовь так и не смогла победить — новые хиты Читать дальше 12 октября 2025
Пока Netflix гордился своими «Очень странными делами», эти 3 аниме сделали историю еще лучше: даже круче американского хита Пока Netflix гордился своими «Очень странными делами», эти 3 аниме сделали историю еще лучше: даже круче американского хита Читать дальше 12 октября 2025
Устали ждать 3 сезон «Укрытия»? Пока Apple TV тянул, Netflix выпустил свой хит про бункер — ничуть не хуже Устали ждать 3 сезон «Укрытия»? Пока Apple TV тянул, Netflix выпустил свой хит про бункер — ничуть не хуже Читать дальше 12 октября 2025
Всем фанатам «Черного зеркала» обязателен к просмотру этот сериал от Netflix: в нем будущее не просто жестокое, но и смешное Всем фанатам «Черного зеркала» обязателен к просмотру этот сериал от Netflix: в нем будущее не просто жестокое, но и смешное Читать дальше 12 октября 2025
В Сеть слили продолжительность серий 5 сезона «Очень странных дел»: кажется, Netflix превратил сериал в киноэпопею В Сеть слили продолжительность серий 5 сезона «Очень странных дел»: кажется, Netflix превратил сериал в киноэпопею Читать дальше 11 октября 2025
Warner Bros. анонсировала точную дату премьеры «Minecraft в кино 2»: Джек Блэк и Момоа снова в игре, а Алекс - не та, кем кажется Warner Bros. анонсировала точную дату премьеры «Minecraft в кино 2»: Джек Блэк и Момоа снова в игре, а Алекс - не та, кем кажется Читать дальше 11 октября 2025
Детектив и мистика в одном флаконе: 5 сериалов Netflix с высоким рейтингом на Rotten Tomatoes, от которых невозможно оторваться Детектив и мистика в одном флаконе: 5 сериалов Netflix с высоким рейтингом на Rotten Tomatoes, от которых невозможно оторваться Читать дальше 11 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше