Marvel даже не дал этому злодею спокойно умереть: что стало с Красным Черепом из «Первого Мстителя»

Кто знает, может быть он еще появится во франшизе.

Судьба Красного Черепа — один из самых загадочных сюжетов киновселенной Marvel. После финала «Первого мстителя» он буквально исчез на годы, и только спустя почти десятилетие зрители узнали, что с ним произошло на самом деле.

Исчезновение в финале «Первого мстителя»

В кульминации фильма Красный Череп пытается использовать Тессеракт, но ситуация выходит из-под контроля. Камень открывает портал, который буквально «выталкивает» его из реальности и уносит в неизвестность.

Долгое время казалось, что персонаж просто погиб — но Marvel оставили себе пространство для возвращения.

Не смерть, а ссылка на Вормир

Настоящая судьба раскрылась только в «Мстителях: Война бесконечности». Оказалось, что Тессеракт не уничтожил его, а перенёс на планету Вормир.

Там Красный Череп стал хранителем Камня души — и это, по сути, его наказание. Он обречён вечно наблюдать за тем, как другие приходят за силой, которой сам никогда не сможет обладать.

Почему Камень «наказал» его

Главная ирония в том, что Череп искал абсолютную власть, но оказался полностью лишён выбора. Как он сам объясняет, Камень отверг его и превратил в проводника — не владельца.

Это редкий случай в MCU, когда злодей не просто проигрывает, а получает почти мифологическое наказание. Он не может уйти, не может умереть и не может воспользоваться тем, к чему стремился.

Что с ним теперь

После событий фильма «Мстители: Финал» судьба персонажа остаётся открытой. Камень души был возвращён на Вормир, и формально Красный Череп всё ещё может оставаться его хранителем.

Marvel пока не дали окончательного ответа, но одно ясно: это один из тех героев, чья история может неожиданно продолжиться в любой момент.