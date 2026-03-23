Marvel даже не дал этому злодею спокойно умереть: что стало с Красным Черепом из «Первого Мстителя»

23 марта 2026 17:38
Кто знает, может быть он еще появится во франшизе.

Судьба Красного Черепа — один из самых загадочных сюжетов киновселенной Marvel. После финала «Первого мстителя» он буквально исчез на годы, и только спустя почти десятилетие зрители узнали, что с ним произошло на самом деле.

Исчезновение в финале «Первого мстителя»

В кульминации фильма Красный Череп пытается использовать Тессеракт, но ситуация выходит из-под контроля. Камень открывает портал, который буквально «выталкивает» его из реальности и уносит в неизвестность.

Долгое время казалось, что персонаж просто погиб — но Marvel оставили себе пространство для возвращения.

Не смерть, а ссылка на Вормир

Настоящая судьба раскрылась только в «Мстителях: Война бесконечности». Оказалось, что Тессеракт не уничтожил его, а перенёс на планету Вормир.

Там Красный Череп стал хранителем Камня души — и это, по сути, его наказание. Он обречён вечно наблюдать за тем, как другие приходят за силой, которой сам никогда не сможет обладать.

Почему Камень «наказал» его

Главная ирония в том, что Череп искал абсолютную власть, но оказался полностью лишён выбора. Как он сам объясняет, Камень отверг его и превратил в проводника — не владельца.

Это редкий случай в MCU, когда злодей не просто проигрывает, а получает почти мифологическое наказание. Он не может уйти, не может умереть и не может воспользоваться тем, к чему стремился.

Что с ним теперь

После событий фильма «Мстители: Финал» судьба персонажа остаётся открытой. Камень души был возвращён на Вормир, и формально Красный Череп всё ещё может оставаться его хранителем.

Marvel пока не дали окончательного ответа, но одно ясно: это один из тех героев, чья история может неожиданно продолжиться в любой момент.

Анастасия Луковникова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Зрители до сих пор помнят, как Дейенерис резко слетела с катушек: 3 персонажа из сериалов, которых сгубила одна серия Зрители до сих пор помнят, как Дейенерис резко слетела с катушек: 3 персонажа из сериалов, которых сгубила одна серия Читать дальше 27 марта 2026
Пока все с ума сходят по «Первому отделу», есть и другой детективный сериал из 4 сезонов — достойный конкурент хиту НТВ Пока все с ума сходят по «Первому отделу», есть и другой детективный сериал из 4 сезонов — достойный конкурент хиту НТВ Читать дальше 26 марта 2026
История Бенедикта только отгремела, а Netflix уже объявил новую пару 5 сезона: и вот кто следующий встретит любовь История Бенедикта только отгремела, а Netflix уже объявил новую пару 5 сезона: и вот кто следующий встретит любовь Читать дальше 26 марта 2026
У Netflix в копилке есть сериал про путешествия во времени без единого изъяна: 3 сезона — и даже финал не подкачал У Netflix в копилке есть сериал про путешествия во времени без единого изъяна: 3 сезона — и даже финал не подкачал Читать дальше 26 марта 2026
На Prime Video припрятан идеальный сериал для любителей Агаты Кристи: почти как Пуаро, только в Канаде На Prime Video припрятан идеальный сериал для любителей Агаты Кристи: почти как Пуаро, только в Канаде Читать дальше 26 марта 2026
Подсчитали, сколько человек за 6 сезонов «Острых козырьков» убил Томас Шелби: не 10, и даже не 20 — и это своими руками Подсчитали, сколько человек за 6 сезонов «Острых козырьков» убил Томас Шелби: не 10, и даже не 20 — и это своими руками Читать дальше 26 марта 2026
Disney+ не зря дал вторую жизнь Сорвиголове: новые серии уже дотянулись до идеального рекорда Netflix Disney+ не зря дал вторую жизнь Сорвиголове: новые серии уже дотянулись до идеального рекорда Netflix Читать дальше 26 марта 2026
Если «Ван Пис» смогли, то эти — точно по зубам: 3 культовых аниме, которые тоже заслуживают экранизации от Netflix Если «Ван Пис» смогли, то эти — точно по зубам: 3 культовых аниме, которые тоже заслуживают экранизации от Netflix Читать дальше 26 марта 2026
Даже фанаты манги уже не помнят: откуда Луффи из «Ван-Пис» взял шляпу? Даже фанаты манги уже не помнят: откуда Луффи из «Ван-Пис» взял шляпу? Читать дальше 26 марта 2026
