Мартин Скорсезе назвал 11 хорроров, от которых холодеет кровь — и ни один не снят в XXI веке: Кубрик и Хичкок тоже в списке

В его заметках нет модных хитов — только редкие находки и вечные шедевры прошлого века.

Мартин Скорсезе — человек, которому в кино верят безоговорочно. Его имя давно стало синонимом авторского стиля, тонкой режиссуры и умения собирать истории, которые не отпускают до финальных титров.

При этом сам Скорсезе никогда не был поклонником хоррора как жанра для собственной работы. Но как зритель — он внимателен и требователен, а потому его список любимых ужастиков — это почти что руководство к действию для всех киноманов.

«Сияние» рядом с «Психо»

Когда мэтра спросили назвать лучшие хорроры, он составил подборку из 11 картин — и, что символично, все они принадлежат к XX веку. В его списке оказались:

«Сияние» (Стэнли Кубрик)

«Психо» (Альфред Хичкок)

«Изгоняющий дьявола» (Уильям Фридкин)

«Призрак дома на холме»

«Ночь демона»

«Глубокой ночью»

«Незваные»

«Остров мертвых»

«Существо»

«Подмена»

«Невинные»

Не только очевидная классика, но и редкие жемчужины. Все эти фильмы объединяет одно — они пугают не кровью и не резкими звуками, а тем, что создают атмосферу, которая держит зрителя за горло до финальных титров.

Почему ни одного современного ужастика?

Здесь Скорсезе остается верен себе. Его пугает не кровь и не крики, а то, как режиссер умеет наводить тень, играть с воображением и оставлять зрителя наедине со своим собственным страхом.

Современные хорроры чаще берут темпом и шокирующими образами, а не глубиной. В этом и кроется объяснение — Скорсезе верит в старую школу, где страх рождается в голове зрителя, а не на экране.

Что дальше у Скорсезе?

Сам режиссер в хоррор-режим не собирается. После «Убийц цветочной луны» он снова думает о больших историях — ходят слухи о проекте про Фрэнка Синатру и даже о «Жизни Иисуса». Но пока Скорсезе размышляет, его список хоррор-фаворитов уже стал маленькой энциклопедией для всех, кто устал от конвейера новых «страшилок».

