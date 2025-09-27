Меню
Киноафиша Статьи Мартин Скорсезе назвал 11 хорроров, от которых холодеет кровь — и ни один не снят в XXI веке: Кубрик и Хичкок тоже в списке

27 сентября 2025 17:09
Legion-Media, кадры из фильмов «Психо» (1960), «Ночь демона» (1957)

В его заметках нет модных хитов — только редкие находки и вечные шедевры прошлого века.

Мартин Скорсезе — человек, которому в кино верят безоговорочно. Его имя давно стало синонимом авторского стиля, тонкой режиссуры и умения собирать истории, которые не отпускают до финальных титров.

При этом сам Скорсезе никогда не был поклонником хоррора как жанра для собственной работы. Но как зритель — он внимателен и требователен, а потому его список любимых ужастиков — это почти что руководство к действию для всех киноманов.

«Сияние» рядом с «Психо»

Когда мэтра спросили назвать лучшие хорроры, он составил подборку из 11 картин — и, что символично, все они принадлежат к XX веку. В его списке оказались:

  • «Сияние» (Стэнли Кубрик)
  • «Психо» (Альфред Хичкок)
  • «Изгоняющий дьявола» (Уильям Фридкин)
  • «Призрак дома на холме»
  • «Ночь демона»
  • «Глубокой ночью»
  • «Незваные»
  • «Остров мертвых»
  • «Существо»
  • «Подмена»
  • «Невинные»

Не только очевидная классика, но и редкие жемчужины. Все эти фильмы объединяет одно — они пугают не кровью и не резкими звуками, а тем, что создают атмосферу, которая держит зрителя за горло до финальных титров.

Эндрю Гарфилд в фильме Мартина Скорсезе «Молчание»

Почему ни одного современного ужастика?

Здесь Скорсезе остается верен себе. Его пугает не кровь и не крики, а то, как режиссер умеет наводить тень, играть с воображением и оставлять зрителя наедине со своим собственным страхом.

Современные хорроры чаще берут темпом и шокирующими образами, а не глубиной. В этом и кроется объяснение — Скорсезе верит в старую школу, где страх рождается в голове зрителя, а не на экране.

Что дальше у Скорсезе?

Сам режиссер в хоррор-режим не собирается. После «Убийц цветочной луны» он снова думает о больших историях — ходят слухи о проекте про Фрэнка Синатру и даже о «Жизни Иисуса». Но пока Скорсезе размышляет, его список хоррор-фаворитов уже стал маленькой энциклопедией для всех, кто устал от конвейера новых «страшилок».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 6 фильмов, за которые ДиКаприо был достоин «Оскара» еще до «Выжившего». А еще мы рассказывали о съемках новой гангстерской драмы Скорсезе.

Екатерина Адамова
Больше новостей в
