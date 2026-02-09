Мария Павловна снова у доски: стартовали съемки 2 сезона «Олдскула» (с рейтингом 7,1 на КП) — сюжет просто огонь (тут фото)

Мария Павловна снова в строю — у комедии «Олдскул» начались съёмки второго сезона. Проект, неожиданно выстреливший как тёплая школьная история про конфликт поколений, продолжает линию строгой, но неравнодушной учительницы математики.

По сюжету теперь героине предстоит не только держать дисциплину в классе, но и разбираться с личными вопросами, которые сложнее любых уравнений.

Во втором сезоне Мария Павловна пытается наладить отношения с дочерью и научиться понимать подростков, живущих в совсем другой реальности.

Школа тоже не остаётся прежней: директора настигает кризис среднего возраста, а у Натальи и Бояна намечаются резкие повороты в личной жизни. Сценаристы делают ставку не на скандалы, а на узнаваемые бытовые ситуации и мягкий юмор.

К ролям вернулись Мария Аронова, Ефим Шифрин, Роман Маякин, Надежда Жарычева, Таисья Калинина, Дэниел Барнс и другие актёры первого сезона.

Именно этот ансамбль во многом обеспечил сериалу рейтинг 7,1 на Кинопоиске и устойчивый интерес зрителей после телепремьеры на ТНТ 6 октября 2025 года.

Проект уже живёт с запасом: осенью прошлого года его продлили на второй сезон под названием «Олдскул. Новый класс», а в декабре — сразу на третий. Новые серии выйдут на PREMIER. Судя по темпам, школьная история Марии Павловны превращается в долгую франшизу про взрослых и детей, которые учатся слышать друг друга.