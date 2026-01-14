Марио в космосе, Сайлент Хилл по канону и новый «Мортал Комбат»: главные фильмы 2026 года по играм

От подлодки-хоррора до галактических приключений — киноадаптации игр, за которыми уже выстроилась очередь из фанатов.

Игровые вселенные давно перестали быть уделом только геймеров: их истории, герои и миры всё активнее становятся основой для большого кино.

В 2026 году выходит ряд экранизаций, которые по разным причинам заслуживают внимания: от психологической драмы до динамичных боёв. Вот пять самых заметных премьер.

«Железное лёгкое» (2026)

Фильм-хоррор по культовой инди-игре, в основе которой — история о выживании в экстремальных условиях.

Главный герой, осуждённый, отправляется на подводной лодке в океан на чужой луне. Столкновения с неизвестным подстерегают на каждом шагу, и сама атмосфера напоминает тесное пространство, где нет пути назад.

«Возвращение в Сайлент Хилл» (2026)

Фильм опирается на сюжет игры «Silent Hill 2» — самой мрачной и личной части серии.

В центре истории мужчина, который приезжает в Сайлент Хилл после письма от погибшей жены и постепенно погружается в пространство, где реальность подменяется виной и воспоминаниями.

Режиссёром картины вновь выступает Кристоф Ганс, уже работавший с франшизой, а роль Лоры исполняет Эви Темплтон. Создатели делают ставку на атмосферу и психологическую составляющую, максимально близкую к первоисточнику.

«Уличный боец» (2026)

Экранизация культовой файтинг-франшизы делает ставку на динамику, колоритных персонажей и яркие поединки.

Эта версия не стремится к драматическим глубинам, а выстраивает действие вокруг турниров, боевых искусств и узнаваемых героев — ровно тот формат, за который поклонники любят серию с девяностых.

«Супербратья Марио. Галактика» (2026)

Сиквел мультфильма, который уже нашёл отклик у широкой аудитории, переносит историю в масштаб космических приключений.

Сюжет опирается на известную игру Super Mario Galaxy, где герои исследуют причудливые миры, сталкиваются с новыми вызовами и возвращаются к духу оригинального источника без лишних усложнений.

«Мортал Комбат 2» (2026)

Сиквел предыдущей экранизации поднимает ставки: расширенный сеттинг, больше персонажей и известные элементы лора ждут зрителей.

Здесь внимание сосредоточено на турнире, древних легендах и столкновениях самых узнаваемых бойцов франшизы.

Также прочитайте: Этот триллер ворвался в топ-10 Netflix: главная героиня сбегает из секты, но ей придется вернуться ради спасения сестры