Марио в космосе, Сайлент Хилл по канону и новый «Мортал Комбат»: главные фильмы 2026 года по играм

Игровые вселенные давно перестали быть уделом только геймеров: их истории, герои и миры всё активнее становятся основой для большого кино.
В 2026 году выходит ряд экранизаций, которые по разным причинам заслуживают внимания: от психологической драмы до динамичных боёв. Вот пять самых заметных премьер.
«Железное лёгкое» (2026)
Фильм-хоррор по культовой инди-игре, в основе которой — история о выживании в экстремальных условиях.
Главный герой, осуждённый, отправляется на подводной лодке в океан на чужой луне. Столкновения с неизвестным подстерегают на каждом шагу, и сама атмосфера напоминает тесное пространство, где нет пути назад.
«Возвращение в Сайлент Хилл» (2026)
Фильм опирается на сюжет игры «Silent Hill 2» — самой мрачной и личной части серии.
В центре истории мужчина, который приезжает в Сайлент Хилл после письма от погибшей жены и постепенно погружается в пространство, где реальность подменяется виной и воспоминаниями.
Режиссёром картины вновь выступает Кристоф Ганс, уже работавший с франшизой, а роль Лоры исполняет Эви Темплтон. Создатели делают ставку на атмосферу и психологическую составляющую, максимально близкую к первоисточнику.
«Уличный боец» (2026)
Экранизация культовой файтинг-франшизы делает ставку на динамику, колоритных персонажей и яркие поединки.
Эта версия не стремится к драматическим глубинам, а выстраивает действие вокруг турниров, боевых искусств и узнаваемых героев — ровно тот формат, за который поклонники любят серию с девяностых.
«Супербратья Марио. Галактика» (2026)
Сиквел мультфильма, который уже нашёл отклик у широкой аудитории, переносит историю в масштаб космических приключений.
Сюжет опирается на известную игру Super Mario Galaxy, где герои исследуют причудливые миры, сталкиваются с новыми вызовами и возвращаются к духу оригинального источника без лишних усложнений.
«Мортал Комбат 2» (2026)
Сиквел предыдущей экранизации поднимает ставки: расширенный сеттинг, больше персонажей и известные элементы лора ждут зрителей.
Здесь внимание сосредоточено на турнире, древних легендах и столкновениях самых узнаваемых бойцов франшизы.
