Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Марио в космосе, Сайлент Хилл по канону и новый «Мортал Комбат»: главные фильмы 2026 года по играм

Марио в космосе, Сайлент Хилл по канону и новый «Мортал Комбат»: главные фильмы 2026 года по играм

14 января 2026 19:00
Кадр из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» (2026), «Супербратья Марио. Галактика» (2026), «Мортал Комбат 2» (2026)

От подлодки-хоррора до галактических приключений — киноадаптации игр, за которыми уже выстроилась очередь из фанатов.

Игровые вселенные давно перестали быть уделом только геймеров: их истории, герои и миры всё активнее становятся основой для большого кино.

В 2026 году выходит ряд экранизаций, которые по разным причинам заслуживают внимания: от психологической драмы до динамичных боёв. Вот пять самых заметных премьер.

«Железное лёгкое» (2026)

Фильм-хоррор по культовой инди-игре, в основе которой — история о выживании в экстремальных условиях.

Главный герой, осуждённый, отправляется на подводной лодке в океан на чужой луне. Столкновения с неизвестным подстерегают на каждом шагу, и сама атмосфера напоминает тесное пространство, где нет пути назад.

«Железное лёгкое» (2026)

«Возвращение в Сайлент Хилл» (2026)

Фильм опирается на сюжет игры «Silent Hill 2» — самой мрачной и личной части серии.

В центре истории мужчина, который приезжает в Сайлент Хилл после письма от погибшей жены и постепенно погружается в пространство, где реальность подменяется виной и воспоминаниями.

Режиссёром картины вновь выступает Кристоф Ганс, уже работавший с франшизой, а роль Лоры исполняет Эви Темплтон. Создатели делают ставку на атмосферу и психологическую составляющую, максимально близкую к первоисточнику.

«Возвращение в Сайлент Хилл» (2026)

«Уличный боец» (2026)

Экранизация культовой файтинг-франшизы делает ставку на динамику, колоритных персонажей и яркие поединки.

Эта версия не стремится к драматическим глубинам, а выстраивает действие вокруг турниров, боевых искусств и узнаваемых героев — ровно тот формат, за который поклонники любят серию с девяностых.

«Уличный боец» (2026)

«Супербратья Марио. Галактика» (2026)

Сиквел мультфильма, который уже нашёл отклик у широкой аудитории, переносит историю в масштаб космических приключений.

Сюжет опирается на известную игру Super Mario Galaxy, где герои исследуют причудливые миры, сталкиваются с новыми вызовами и возвращаются к духу оригинального источника без лишних усложнений.

«Супербратья Марио. Галактика» (2026)

«Мортал Комбат 2» (2026)

Сиквел предыдущей экранизации поднимает ставки: расширенный сеттинг, больше персонажей и известные элементы лора ждут зрителей.

Здесь внимание сосредоточено на турнире, древних легендах и столкновениях самых узнаваемых бойцов франшизы.

«Мортал Комбат 2» (2026)

Также прочитайте: Этот триллер ворвался в топ-10 Netflix: главная героиня сбегает из секты, но ей придется вернуться ради спасения сестры

Фото: Кадр из фильма «Железное лёгкое» (2026), «Возвращение в Сайлент Хилл» (2026), «Уличный боец» (2026), «Супербратья Марио. Галактика» (2026), «Мортал Комбат 2» (2026)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Обожаю фильмы с неожиданными поворотами, поэтому ни за что не пропущу эти новинки января 2026 —особенно заинтересовал №1 Обожаю фильмы с неожиданными поворотами, поэтому ни за что не пропущу эти новинки января 2026 —особенно заинтересовал №1 Читать дальше 14 января 2026
Не ожидала, но залипла до утра: 4 российских детектива, которые смотрятся на одном дыхании — «Мосгаз» в списке Не ожидала, но залипла до утра: 4 российских детектива, которые смотрятся на одном дыхании — «Мосгаз» в списке Читать дальше 14 января 2026
Их посмотрели больше 5 000 000 зрителей: два главных хита Wink с рейтингами 7,6 и 7,9 на КП Их посмотрели больше 5 000 000 зрителей: два главных хита Wink с рейтингами 7,6 и 7,9 на КП Читать дальше 14 января 2026
Что смотреть, если нравятся «Хроники Нарнии»: 5 фэнтези с тайными мирами — №3 по описанию чуть ли ни один в один Что смотреть, если нравятся «Хроники Нарнии»: 5 фэнтези с тайными мирами — №3 по описанию чуть ли ни один в один Читать дальше 13 января 2026
«Битва за битвой», конечно, прекрасен, но эти детективы – ничуть не хуже (жаль, что без ДиКаприо) «Битва за битвой», конечно, прекрасен, но эти детективы – ничуть не хуже (жаль, что без ДиКаприо) Читать дальше 13 января 2026
Новогодние каникулы кончились, а хорошие сериалы — нет: 3 российских хита с рейтингом IMDb выше 8,2 (идеально для вечера) Новогодние каникулы кончились, а хорошие сериалы — нет: 3 российских хита с рейтингом IMDb выше 8,2 (идеально для вечера) Читать дальше 12 января 2026
«Битва за битвой» взяла «Золотой глобус», но эти 3 фильма Пола Томаса Андерсона зрители любят больше — и рейтинги это подтверждают «Битва за битвой» взяла «Золотой глобус», но эти 3 фильма Пола Томаса Андерсона зрители любят больше — и рейтинги это подтверждают Читать дальше 12 января 2026
«Переходный возраст», «Питт» и «Битва за битвой»: называем главных победителей «Золотого глобуса» — включайте смело, они ТОП «Переходный возраст», «Питт» и «Битва за битвой»: называем главных победителей «Золотого глобуса» — включайте смело, они ТОП Читать дальше 12 января 2026
«Олдскул» без Ароновой и другие громкие премьеры СТС, которые мы увидим в 2026 году «Олдскул» без Ароновой и другие громкие премьеры СТС, которые мы увидим в 2026 году Читать дальше 12 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше