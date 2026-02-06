Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4

По всему миру сейчас идет премьера мелодрамы «Грозовой перевал», в котором главные роли исполнили Марго Робби и Джейкоб Элорди. Однако до них было немало интересных экранизаций единственного произведения писательницы Эмили Бронте.

Экранизация 1939 года (США)

Этот оскароносный фильм с Лоуренсом Оливье (Хитклифф) и Мерл Оберон (Кэтрин) в главных ролях стал настоящей классикой голливудского кино. Великолепные балы, роскошные платья, торжественные диалоги и идеализированные персонажи — все соответствует традициям золотого века Голливуда. Правда, экранизация охватывает лишь первую часть романа, завершаясь смертью Кэтрин.

Фильм 1967 года из Великобритании

В прошлом веке BBC решило представить свою версию с Иэном Макшейном в роли Хитклиффа и Анджелой Скулар в роли Кэтрин. В качестве достоинства стоит отметить, что эта экранизация представляет собой довольно подробную адаптацию романа, охватывающую жизнь нескольких поколений семей Эрншо и Линтон.

Проект 1970 года

Спустя пару лет после сериала в Великобритании сняли новый вариант «Грозового перевала». Актер Тимоти Далтон играет Хитклиффа, а Анна Колдер-Маршалл воплощает образ Кэтрин. Картина фокусируется на первой части романа и отличается некоторыми отступлениями от оригинала. Например, Хитклифф умирает преждевременно от руки Хиндли.

Попытка № 3 в 1978 году

Спустя годы BBC выпустила свою вторую экранизацию «Грозового перевала», на этот раз состоящую из пяти эпизодов. В этой версии сериал еще более детализирован и максимально приближена к тексту романа. Кен Хатчисон исполнил роль Хитклиффа, а Кэй Эдшед досталась роль Кэтрин.

Успех 1992 года

Эта экранизация с Рэйфом Файнсом в роли Хитклиффа и Жюльет Бинош в роли Кэтрин Эрншо, пользуется большой популярностью. Несмотря на некоторые вольности в интерпретации, она в целом соответствует первоисточнику. В этот раз кинематографистам удалось уместить в одну серию обе части романа. Однако история любви Кэтрин и Хитклиффа, занимающая центральное место в романе, получилась несколько сжатой.

Итальянский вариант 2004 года

Несмотря на то, что итальянские экранизации классики не всегда пользуются успехом, эта постановка заслуживает внимания. Хитклифф в исполнении Алессио Бони предстает самым благородным из всех, его зло отличается изысканными манерами. Он не демоничен, а скорее несчастен. В фильм добавлены сцены, подчеркивающие положительные качества его характера и оправдывающие его поступки. Кэтрин (в исполнении Аниты Каприоли) выглядит самой красивой из всех экранизаций и напоминает Белоснежку.

Очередная экранизация британцев

В 2009 году Том Харди сыграл Хитклиффа, а Шарлотта Райли представила Кэтрин. Эта экранизация, состоящая из двух эпизодов, заслуженно входит в число лучших. Том Харди создал образ Хитклиффа с обжигающим взглядом и чувственными губами, сумев передать всю глубину и мучительность его любви. Интересно, что их экранный роман перерос в реальный брак. Эта версия отличается от других довольно откровенными намеками на физическую близость между Хитклиффом и Кэтрин.

15 лет назад

В 2011 году в Великобритании создали еще одну версию «Грозового перевала». Эта экранизация охватывает лишь первую часть романа и значительно отличается от первоисточника. История представлена с точки зрения Хитклиффа, его переживаний. Роль Хитклиффа исполнил чернокожий дебютант Джеймс Хоусон, что придает истории новые оттенки, добавляя к социальным барьерам расовые предрассудки. Кая Скоделарио сыграла роль Кэтрин Эрншо. Кинокритики приняли этот фильм хорошо, но зрители оценили его невысоко.