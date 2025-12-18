Меню
Киноафиша Статьи Маргарита в кожанке летит на метле под «Черный бумер» — ну как вам? В 2026 году ТНТ доберется до Булгакова

18 декабря 2025 12:00
Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»

Телеканал решил не останавливаться на советских хитах.

Похоже, у новогодних экспериментов ТНТ больше нет стоп-крана. Следующим праздничным фильмом канала станет экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — но в неожиданном формате. Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки официально подтвердила: классику русской литературы переосмыслят как новогоднюю комедию, действие которой развернётся в лихие 1990-е.

Булгаков встречает «Бригаду» и «Слово пацана»

По задумке создателей, Москва Булгакова сменится Москвой кожаных курток, чёрных иномарок и новых русских. Визуальный и смысловой код проекта будет собран из всего, что ассоциируется с эпохой: «Бумер», «Брат», «Бригада», «Жмурки», «Слово пацана».

Маргарита, по словам Канделаки, будет летать на метле под «Чёрный бумер» — и это, пожалуй, самая точная иллюстрация будущего тона картины.

Новогодняя комедия вместо философской мистики

Ключевой момент — жанр. Роман Булгакова превратят именно в новогоднюю комедию. Не в трагедию, не в притчу и даже не в мрачную сатиру, а в лёгкое праздничное кино с узнаваемыми шутками, образами и отсылками. Канделаки прямо говорит о ставке на хайп и ностальгию, а не на академическую точность.

Звёздный каст без пауз и сомнений

В проект уже готовы зайти главные лица ТНТ и российской поп-культуры: Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева, Джиган, Дава, Марина Кравец и Тимур Батрутдинов. Судя по тону анонса, каст формируется не по принципу «кто подходит», а по принципу «кто узнаваем и эффектен в новогоднюю ночь».

Почему это важно — и тревожно одновременно

ТНТ продолжает линию смелых, а порой провокационных переосмыслений классики. С одной стороны, это попытка вернуть интерес к великому роману через массовую культуру. С другой — риск окончательно превратить Булгакова в набор мемов, клипов и цитат под праздничный салют.

«Нас невозможно остановить! Мы будем снимать новогоднее кино для вас, пока у нас есть идеи, а они у нас не закончатся никогда!», — подвела итог Тина Канделаки.

Одно ясно точно: равнодушных не будет. И если «Мастер и Маргарита» в духе «Слова пацана» действительно выйдет на экраны, обсуждать его будут не меньше, чем сам роман — просто по совсем другим причинам.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
