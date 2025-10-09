Меню
Мардж из «Симпсонов» была только началом: в «Гриффинах» тоже убили героя спустя 23 сезона — и это навсегда

9 октября 2025 22:00
Кадр из мультсериала «Гриффины»

«Воскрешения» не планируется.  

Не только в «Симпсонах» иногда прощаются с персонажами. Тренд жестоких смертей добрался и до вселенной «Гриффинов».

На этот раз гибель настигла одного из самых колоритных и запоминающихся героев второго плана. Об этом сообщает авторитетное издание Dark Horizons.

Кто пропал из сюжета «Гриффинов»

Создатели мультсериала попрощались с Эрни — тем самым гигантским цыплёнком, который с первого сезона устраивал невероятные драки с Питером.

Всё началось с неожиданного романа. Мэг стала встречаться с Наггетсом — сыном цыпленка. Это привело к тому, что дочь Гриффинов даже ненадолго переехала в куриную семью.

Конфликт достиг пика, когда Эрни потребовал от Мэг отказаться от родного отца. Завязалась очередная эпичная драка с Питером, но на этот раз гигантский цыплёнок проиграл окончательно — он лишился головы.

Зрители поначалу не поверили в серьёзность происходящего. Ведь создатели шоу уже не раз обманывали аудиторию — достаточно вспомнить временную «смерть» Брайана в 2013 году. Да и сам Эрни много раз погибал в потасовках, но всегда воскресал.

Однако на этот раз всё по-настоящему. На днях продюсер Алек Салкин прямо отметил, что возвращения не будет.

«Из героя уже выжали всё возможное», — заявил он.

Кадр из мультсериала «Гриффины»

Новые «Гриффины»

Эрни пополнил короткий список второстепенных персонажей «Гриффинов», которые окончательно ушли из шоу. Там, к примеру, был соперник Стьюи, Даг, который погиб за кадром в авиакатастрофе во время 21-го сезона.

Премьера 24-го сезона запланирована на Fox в 2026 году. Но фанатов не оставят без героев: стриминг Hulu скоро порадует зрителей праздничными спецвыпусками, начиная с Хэллоуина.

Ранее портал «Киноафиша» писал график выхода 37 сезона «Симпсонов».

Фото: Кадры из мультсериала «Гриффины»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
