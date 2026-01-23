«Манюня», «Любопытная Варвара» и не только: в 2026 году нас ждет бум детских сериалов — кинокритик объяснил, почему это неизбежно

В 2026 году зрителей ждет заметный сдвиг в сериальной повестке — детский контент выходит из тени и становится одной из ключевых ставок платформ. Речь уже не о редких проектах «для галочки», а о системном буме, у которого есть вполне прагматичные причины.

Об этом в беседе с порталом «Киноафиша» рассказал Александр Голубчиков, кинокритик, главный редактор онлайн-журнала FILMZ.RU: настоящее кино. По его словам, рынок уже входит в фазу активного роста детских и подростковых сериалов — и это не мода, а расчет.

«Сейчас, кстати, начинается бум детских сериалов. Уже есть проекты вроде "Любопытной Варвары", которая будет выходить и в формате сериала, и как кинофильм, а также "Манюня. Детство", расширяющая аудиторию и работающая и с текущими зрителями, и с теми, кто еще не пришел на платформу. Количество сериалов про детей и подростков будет расти, потому что дети любят пересматривать фильмы и сериалы по много раз. Все мы были детьми и понимаем, как это работает».

Главная причина — поведенческая. Детский зритель смотрит одно и то же снова и снова, а значит напрямую влияет на удержание подписки.

«Для платформ это означает сразу несколько важных вещей. Во-первых, детский контент удерживает родителей от отмены подписки: если ребенок постоянно просит включать один и тот же сериал, подписку приходится продлевать. Именно этого несколько лет назад платформы не до конца понимали. Казалось, зачем нужны детские сериалы, если дети все равно не платят. Но платят родители».

Есть и долгосрочный эффект, который индустрия раньше недооценивала.

«Во-вторых, формируется лояльная аудитория платформы. Когда эти дети вырастут и у них появятся собственные деньги, они будут продолжать платить за подписку — просто по привычке».

По словам Голубчикова, на первом этапе рынок будет делать ставку на недорогие, понятные проекты — истории для семейного просмотра, а уже затем перейдет к более сложным подростковым форматам. Так что 2026-й, судя по всему, станет годом, когда детские сериалы окончательно перестанут быть нишей и займут центральное место в стратегии платформ.