Маньяки из СССР возвращаются — и становится по-настоящему жутко: когда выйдут новые серии 2 сезона «Душегубов: 1989»

Второй сезон «Душегубов: 1989» уже стартовал, и если вы следите за этим мрачным криминальным сериалом о советских маньяках, то здесь найдете актуальное расписание выхода всех серий.

Продолжение переносит зрителей в 1989 год — время, когда страна рушилась, а в глубинах институтов и больниц по-прежнему скрывались те, кто не знал пощады. На этот раз следователи Ковальский и Ипатьев вновь сталкиваются со злом, которое умеет ждать и возвращаться.

Возвращение в темноту

В новом сезоне следователи Ковальский и Ипатьев (их играют Артём Быстров и Александр Яценко) расследуют дело Николая Самойлова — серийного убийцы, вдохновлённого реальными преступлениями Джумангалиева и Скрынника.

Когда-то он уже был пойман, признан невменяемым и отправлен в институт Сербского. Но теперь — сбежал. И сразу же начинается новая череда убийств, где всё указывает на него, но слишком уж аккуратно.

Сериал держит ту же нервную интонацию, что и в первом сезоне: холодный свет, милицейские шинели, Москва с облупленной штукатуркой и густая атмосфера 80-х, где каждый подозреваемый похож на соседа.

Когда и где смотреть

Все десять серий выходят в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Первые четыре уже доступны, остальные — по графику ниже. Финал покажут 1 ноября.

Эпизод Дата выхода 1-я серия 20 октября — вышло 2-я серия 20 октября — вышло 3-я серия 20 октября — вышло 4-я серия 20 октября — вышло 5-я серия 27 октября 6-я серия 27 октября 7-я серия 27 октября 8-я серия 27 октября 9-я серия 1 ноября 10-я серия 1 ноября

Почему стоит включить

«Душегубы: 1989» — это не просто триллер про убийц, а срез эпохи, где психиатрия и идеология переплелись так, что трудно различить, кто кого лечит. Здесь нет монстров — только люди, которые решили сыграть в Бога. И, как это часто бывает, проиграли.

