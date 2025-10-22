Маньяки из СССР возвращаются — и становится по-настоящему жутко: когда выйдут новые серии 2 сезона «Душегубов: 1989»

Второй сезон «Душегубов: 1989» уже стартовал, и если вы следите за этим мрачным криминальным сериалом о советских маньяках, то здесь найдете актуальное расписание выхода всех серий.
Продолжение переносит зрителей в 1989 год — время, когда страна рушилась, а в глубинах институтов и больниц по-прежнему скрывались те, кто не знал пощады. На этот раз следователи Ковальский и Ипатьев вновь сталкиваются со злом, которое умеет ждать и возвращаться.
Возвращение в темноту
В новом сезоне следователи Ковальский и Ипатьев (их играют Артём Быстров и Александр Яценко) расследуют дело Николая Самойлова — серийного убийцы, вдохновлённого реальными преступлениями Джумангалиева и Скрынника.
Когда-то он уже был пойман, признан невменяемым и отправлен в институт Сербского. Но теперь — сбежал. И сразу же начинается новая череда убийств, где всё указывает на него, но слишком уж аккуратно.
Сериал держит ту же нервную интонацию, что и в первом сезоне: холодный свет, милицейские шинели, Москва с облупленной штукатуркой и густая атмосфера 80-х, где каждый подозреваемый похож на соседа.
Когда и где смотреть
Все десять серий выходят в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Первые четыре уже доступны, остальные — по графику ниже. Финал покажут 1 ноября.
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
1-я серия
|
20 октября — вышло
|
2-я серия
|
20 октября — вышло
|
3-я серия
|
20 октября — вышло
|
4-я серия
|
20 октября — вышло
|
5-я серия
|
27 октября
|
6-я серия
|
27 октября
|
7-я серия
|
27 октября
|
8-я серия
|
27 октября
|
9-я серия
|
1 ноября
|
10-я серия
|
1 ноября
Почему стоит включить
«Душегубы: 1989» — это не просто триллер про убийц, а срез эпохи, где психиатрия и идеология переплелись так, что трудно различить, кто кого лечит. Здесь нет монстров — только люди, которые решили сыграть в Бога. И, как это часто бывает, проиграли.
